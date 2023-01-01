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الصحة الفلسطينية: 40 شهيدا خلال يوم في قطاع غزة

الأحد 04 مايو 2025 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: 40 شهيدا خلال يوم في قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

اعلنت وزارة الصحة بغزة، ان 40 شهيدا، بينهم 7 شهداء تم انتشالهم، و125 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الصحة الى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52,535 شهيدا، و118,491 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت بأن من بين الحصيلة 2,436 شهيدا، و6,450 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

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