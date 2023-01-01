الجيش يعلن فشل اعتراضه ..الاعلام العبري : سقوط صاورخ أطلق من اليمن في قلب مطار بن غوريون

القدس المحتلة / سما/

قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه تلقى تقارير عن سقوط مقذوف في وسط إسرائيل، وذلك بعد أن ذكر قبل قليل أنه رصد صاروخا أطلق من اليمن ويعمل على اعتراضه، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ سقط في مطار بن غوريون بتل أبيب.

وبثت «قناة 13» الإسرائيلية مشاهد فيديو تظهر سحب دخان كثيف تتصاعد في منطقة المطار. ووفق القناة، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب والعديد من المستوطنات في وسط البلاد، بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأكد شهود عيان سماع دوي انفجار في أنحاء القدس وفي محيط مطار بن غوريون في تل أبيب الساحلية.

من جهته اعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاحد، انه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

واعلن جيش الاحتلال رسميا فشله في اعتراض الصاروخ اليمني.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق الصاروخ.

وفشلت الأنظمة الجوية في اعتراض الصاروخ اليمني.

وفر ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منظومات الدفاع الجوي الاسرائيلي أطلقت صواريخ اعتراضية باتجاه الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

كما أفادت بسماع دوي انفجارات في محيط مطار بن غوريون.

وتشن جماعة «الحوثي» هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، وعلى السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 دعماً للفلسطينيين في غزة.