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"كيماوي وتشوه أجنة".. اتهام فلسطيني لإسرائيل بتكرار ممارسات الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان

الأحد 04 مايو 2025 01:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كيماوي وتشوه أجنة".. اتهام فلسطيني لإسرائيل بتكرار ممارسات الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان



غزة/سما/

اتهم المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، منير البرش، في تصريحات صحفية، الجيش الإسرائيلي بتكرار جرائم القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.


وقال البرش: "الاحتلال يقصف المناطق المكتظة بالسكان بالمتفجرات والمواد الكيميائية ما أدى إلى وجود حالات تشوه أجنة، وهو ما حصل في حربي العراق وأفغانستان".

ولفت إلى حالة الطفلة ملك أحمد القانوع التي ولدت من دون دماغ في مستشفى العودة الأهلي في شمال قطاع غزة، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تشوه الأجنة في أرحام أمهاتهم بسبب عدم إدخاله للدواء ولكثير من الفيتامينات الخاصة برعاية الطفولة وتكوين الدماغ وخاصة حمض الفوليد.

وطالب المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة بلجنة تحقيق دولية في نوع الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين وتؤدي إلى تشوهات وسط الأطفال، كما طالب مجلس الأمن الدولي بإعلان مجاعة طارئة في غزة بناء على التوصيات العامة للأمين العام وبرنامج الأغذية العالمي وتقارير الخبراء.

كما دعا إلى تفعيل الإجراءات الملزمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير لفتح ممرات وإيصال الغذاء والدواء للحفاظ على حياة الغزيين.

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