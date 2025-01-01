الأمن اللبناني يمهل "حماس" يومين لتسليمه 4 أشخاص استهدفوا "إسرائيل" بصواريخ

بيروت/سما/

استدعى مدير عام الأمن العام اللبناني حسن شقير إلى مكتبه اليوم السبت، ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي يرافقه عضو القيادة السياسية في الحركة أيمن شناعة.



وقال شقير: "أبلغت ممثلي حركة حماس في لبنان وعضو القيادة السياسية الذي رافقه توصيات المجلس الأعلى للدفاع المرتبطة بالحركة محذرا من قيامهم بعمليات عسكرية".



وأضاف مدير عام الأمن: "طالبت ممثلي حركة حماس بتسليم المتهمين الأربعة بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان إلا أنهم طلبوا مهلة 48 ساعة لتسليم المطلوبين وهذه المدة القصوى لتسليمهم إلى مخابرات الجيش".

هذا وحذر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان حركة "حماس" من استخدام الأراضي اللبنانية في تنفيذ عمليات باتجاه إسرائيل لما يترتب على ذلك من مساس بالأمن القومي اللبناني.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني محمد المصطفى إن "الرئيس جوزيف عون أكد خلال اجتماع للمجلس عدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل بزعزعة استقرار البلاد".

وشهد لبنان في منتصف أبريل 2025 حملة أمنية واسعة أسفرت عن توقيف عدد من عناصر حركة "حماس" في مخيمات فلسطينية، أبرزها مخيم عين الحلوة ومخيم صور في الجنوب، ومخيم نهر البارد في الشمال.

وأكدت مصادر أمنية أن من بين الموقوفين مسؤولين اثنين من جهاز أمن الحركة في مدينة صيدا، إضافة إلى ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.