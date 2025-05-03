تل أبيب تنفي تقرير "واشنطن بوست" بشأن محادثات نتنياهو ومستشار الأمن القومي الأمريكي بشأن إيران

القدس المحتلة/سما/

نفى ‌‏مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بشأن محادثات جمعت بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايك والتز، بشأن إيران.



وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب على منصة إكس "تويتر"سابقا: "خلافا لتقرير صحيفة "واشنطن بوست"، لم يجر رئيس الوزراء نتنياهو اتصالات مكثفة مع مايك والتز بشأن إيران".

وذكر أن نتنياهو كان قد عقد اجتماعا وديا مع مايك والتز وستيف ويتكوف في بلير هاوس في فبراير قبل اجتماع رئيس الوزراء مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض.

وأفاد بأن مايك والتز أيضا انضم إلى نائب الرئيس جيه دي فانس في اجتماع مع رئيس الوزراء قبل مغادرته واشنطن.

وأوضح المكتب أنه ومنذ ذلك الحين، أجرى رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي السابق وستيف ويتكوف مكالمة هاتفية واحدة لم تتناول إيران".



وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن قرار الرئيس دونالد ترامب بإقالة مستشاره للأمن القومي مايك والتز كان نتيجة لتراكم زلاته وعثراته ما سبب الإحباط لدى رئيس البلاد تجاهه.

وبحسب الصحيفة، حسم مصير والتز بسبب إدراجه صحفيا في دردشة جماعية حساسة على تطبيق "سيغنال" في مارس الماضي لكنه كان يتصادم مع كبار المسؤولين الآخرين منذ بداية الإدارة، بما في ذلك الخلاف حول ما إذا كان يجب اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران، كما قال كبار المسؤولين وبعض مستشاري ترامب يوم الجمعة.

ودفع هذا الحادث بعض كبار مسؤولي البيت الأبيض للتساؤل عن الحاجة إلى مجلس أمن قومي تقليدي، والرضا بترك وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي عينه ترامب يوم الخميس بديلا مؤقتا لوالتز، في دور مؤقت لفترة طويلة، وهو قرار من المرجح أن يقلل من دور مؤسسة كان لها دور قوي في تشكيل السياسة الخارجية للرئاسات الحديثة. كما أن هذا القرار يهمش شخصية رئيسية في البيت الأبيض لها سجل طويل في تفضيل التدخل العسكري، حسبما قال المسؤولون لـ "واشنطن بوست".

وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض ومستشار لترامب وشخص آخر على دراية بالأمر، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إلى أن مشاكل والتز تفاقمت مع مرور الوقت، وأصبحت رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز تشعر بشكل متزايد أنه ليس مناسبا للرئيس.

لكن والتز أغضب ترامب أيضا بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمكتب البيضاوي في أوائل فبراير، عندما بدا أن مستشار الأمن القومي يشارك قناعة الزعيم الإسرائيلي بأن الوقت قد حان لضرب إيران. ويبدو أن والتز قد انخرط في تنسيق مكثف مع نتنياهو حول الخيارات العسكرية ضد إيران قبل اجتماع نتنياهو وترامب في المكتب البيضاوي، وفق مصادر الصحيفة.

وقال أحد المصادر إن والتز "أراد أن يأخذ السياسة الأمريكية في اتجاه لم يكن ترامب يميل إليه لأن الولايات المتحدة لم تجرب بعد حلا دبلوماسيا"، مضيفا أن "الأمر عاد إلى ترامب ولم يكن الرئيس سعيدا به."

وقال مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشونغ في بيان بعد استفسار من صحيفة "واشنطن بوست": "الرئيس هو من يحدد الأجندة، ومن واجب إدارته تنفيذ تلك السياسات، وكان الجميع يعملون في نفس الاتجاه ولهذا كان لديه أنجح أول 100 يوم في التاريخ".

ولفتت الصحيفة إلى أن رأي البعض في الإدارة كان أن والتز كان يحاول أن يرجح كفة الميزان لصالح العمل العسكري وكان يعمل يدا بيد مع الإسرائيليين.

وقال أحد مستشاري ترامب لم تكشف الصحيفة عن هويته: "إذا كان جيمي بيكر يقوم بصفقة جانبية مع السعوديين لإفشال جورج إتش دبليو بوش، لتم طرده"، في إشارة إلى وزير خارجية بوش، وأضاف: "لا يمكنك فعل ذلك. أنت تعمل لصالح رئيس بلدك، وليس رئيس بلد آخر".

ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة مستشاره لشؤون الأمن القومي مايك والتز، وترشيحه لمنصب سفير البلاد لدى الأمم المتحدة. ولم يقدم ترامب أي تفسير لقراره، لكن والتز يتعرض لانتقادات قاسية منذ فضيحة تطبيق "سيغنال".