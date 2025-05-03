طهران تعلق على الغارات الإسرائيلية في عدة مناطق بسوريا

طهران/سما/

دانت وزارة الخارجية الإيرانية الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مناطق في سوريا، مؤكدة موقفها "الثابت بضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا".



وقالت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم السبت: "ندين بشدة الاعتداءات العسكرية التي يشنها الكيان الصهيوني على مناطق متفرقة في سوريا".

وأضافت أن الهدف الحقيقي لـ"الكيان الإسرائيلي هو تدمير القدرات الدفاعية والاقتصادية والبنى التحتية لسوريا".

وشددت الخارجية في بيانها على موقف طهران "المبدئي والثابت بضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وعزتها كدولة مستقلة وشعب متحضر ومؤثر في أمن واستقرار منطقة غرب آسيا".

وأشارت إلى أن وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا يتطلب "إجراءات عاجلة وفاعلة من المجتمع الدولي وخاصة من دول المنطقة".

وفجر اليوم السبت، شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مواقع سورية مختلفة مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى، وسط تحليق مكثف ومستمر في أجواء حماة ودرعا ودمشق والساحل السوري.

كما هاجم الجيش الإسرائيلي يوم الخميس الماضي منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك تعليقا على الهجوم على القصر الرئاسي إن "هذه رسالة واضحة للنظام السوري. ولن نسمح لقواته بالتوجه جنوب دمشق وبأن تشكل أي خطر على الطائفة الدرزية".