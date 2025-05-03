دبلوماسية مصرية: نشارك في كل المسارات لدعم القضية الفلسطينية

القاهرة/سما/

قالت المستشارة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن مصر تشارك في كل المسارات السياسية والقانونية لدعم القضية الفلسطينية، وإن موقف مصر واضح وثابت في دعم القضية.

وأضافت موسى في تصريحات لراديو النيل، أن المرافعات الجارية في المحكمة بشأن القضية الفلسطينية تعد مرحلة بالغة الأهمية، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة.



وأكدت أن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة يعد فرضا غير مشروع للسيادة ومخالفة صريحة للقانون الدولي، مشيرة إلى أن العالم في انتظار رأي المحكمة خلال الأشهر المقبلة، تمهيدا لتحرك سياسي واسع النطاق على مستوى أجهزة الأمم المتحدة.

ونوهت بأن غالبية الدول التي أدلت بمرافعاتها أمام المحكمة أعربت عن دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، كما أبدت نحو 40 دولة تأييدها لضرورة التزام إسرائيل بواجباتها كعضو في الأمم المتحدة، لا سيما ما يتعلق بالسماح بعمل منظمات الإغاثة والهيئات الدولية داخل الأراضي الفلسطينية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية.

وذكرت ممثلة مصر أن عددا كبيرا من الدول طالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة توفير الخدمات الأساسية والسلع اللازمة لمنع تفشي المجاعة، والتصدي للسياسات التي تجعل من قطاع غزة مكانا غير قابل للحياة.

وشددت على أن محكمة العدل الدولية، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، لا يمكن تجاهل قراراتها على المدى الطويل، موضحة أن مصر كانت ولا تزال صاحبة موقف واضح وثابت في دعم القضية الفلسطينية، منذ بداياتها وحتى الآن.

وأوضحت موسى أن مصر تشارك في كل المسارات السياسية والقانونية ذات الصلة، لافتة إلى مساهمتها في التحرك القانوني الذي بدأ قبل عام عبر طلب رأي استشاري من المحكمة بشأن الاحتلال، وهو التحرك الذي أسفر لأول مرة عن إصدار المحكمة قرارا يُقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة انسحاب قواته من الأراضي الفلسطينية.