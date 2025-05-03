الداخلية في غزة تتوعد "عملاء الاحتلال العابثين بالأمن"

غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم السبت، أنها بدأت إجراءات ميدانية لملاحقة من وصفتهم بـ"عملاء الاحتلال والعابثين بالأمن".

وجاء هذا الإعلان وفقا للوزارة بعد وقوع سلسلة من الأحداث التي تضمنت اعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة، واستغلال الأوضاع الأمنية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وقالت الوزارة في بيان رسمي اليوم إن هذه التحركات الأمنية جاءت في ظل "حرب الإبادة الإسرائيلية" المستمرة منذ 18 شهرا، وتحديدا مع تشديد الحصار ومنع إدخال الغذاء والدواء للقطاع منذ ما يزيد عن 60 يوما، الأمر الذي أثر على الأوضاع الإنسانية والأمنية بشكل كبير.

وأضاف البيان أن قوة أمنية تعرضت مساء الجمعة لاستهداف جوي من قبل طائرات إسرائيلية خلال تنفيذها مهمة ميدانية في مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل ضابط شرطة وطفل، وإصابة عدد من عناصر القوة الأمنية والمواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن الأجهزة الأمنية ستواصل عملياتها لملاحقة الأفراد المتورطين في تنفيذ أعمال "فوضى واعتداء"، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحقهم.

كما حذرت من استمرار محاولات زعزعة الاستقرار الداخلي، معتبرة أن ما يجري "محاولة مكشوفة لضرب الجبهة الداخلية" في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل.

وثمنت الوزارة موقف العائلات والمواطنين الذين أبدوا تعاونا مع الأجهزة الأمنية، مشيدة بما وصفته بـ"دورهم في دعم الاستقرار ومواجهة التهديدات الداخلية".

وفي ختام البيان، شددت الوزارة على أن "المخططات الرامية إلى إثارة الفوضى لن تنجح"، مؤكدة استمرارها في العمل على حفظ الأمن العام رغم التحديات الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.