أكثر من 75% من الأدوية الأساسية مفقودة في قطاع غزة

غزة / سما/

حذّر مستشفى الكويت التخصصي في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، من انهيار وشيك في النظام الصحي نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية اللازمة لرعاية المرضى، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات.

وقال المستشفى، في بيان، إن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في أكثر من 75% من الأدوية الأساسية، وهو ما أدى إلى تراجع خطير في القدرة على تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، مؤكدا أن القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية أصبحت على المحك.

وأشار إلى أن المخزون المتبقي من الأدوية والمستلزمات الطبية لا يكفي لأكثر من أسبوع واحد، ما يهدد بتوقف معظم الخدمات الطبية في المستشفى إذا لم يتم التدخل العاجل والفوري.

وقال البيان "ندق ناقوس الخطر أمام النقص الحاد لمعظم الأدوية والأغذية الأساسية والمستلزمات الطبية.