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بيان تركي بخصوص الهجوم على سفينة في المياه الدولية يوجه أصابع الاتهام لمسيرات إسرائيلية

الجمعة 02 مايو 2025 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان تركي بخصوص الهجوم على سفينة في المياه الدولية يوجه أصابع الاتهام لمسيرات إسرائيلية



أنقرة/سما/

أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم على سفينة تركية مدنية تابعة لتحالف "أسطول الحرية" في المياه الدولية قبالة سواحل مالطا.


وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشيلي في بيان: "علمنا أن هجوما قد وقع على السفينة المسماة "الضمير" التابعة لتحالف أسطول الحرية، والتي تقل مواطنينا، أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة سواحل مالطا".


وأضاف: "من المعروف، أن طاقم وركاب السفينة يتمتعون بصحة جيدة. ويتم تنفيذ العمل اللازم، بالتعاون مع السلطات المالطية، لنقل مواطنينا إلى مكان آمن".

وتابع: "ندين بأشد العبارات" هذا الهجوم على سفينة مدنية، والذي يهدّد حرية الملاحة والأمن البحري في المياه الدولية".

وأكد أن هناك "مزاعم تتردد حول استهداف السفينة من قبل طائرات إسرائيلية بدون طيار.. وسيتمّ بذل كلّ الجهود اللازمة، للكشف عن تفاصيل الهجوم، في أقرب وقت ممكن، وتقديم الجناة إلى العدالة".

وأعلن "أسطول الحرية"، المتوجه إلى قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم أن إحدى سفنه في حالة خطرة عقب تعرض الأسطول لهجوم، وشدد على "وجوب استدعاء السفراء الإسرائيليين ومحاسبتهم على انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك استمرار حصار قطاع غزة وقصف سفينتنا المدنية".

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