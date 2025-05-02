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الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا وسياسة الحصار والتجويع في قطاع غزة

الجمعة 02 مايو 2025 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا وسياسة الحصار والتجويع في قطاع غزة



رام الله/سما/

 أدانت الرئاسة، استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وتصاعد الجرائم التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا في كل مكان، خاصة في قطاع غزة، واستمرار سياسة الحصار والتجويع.

وأكدت الرئاسة في بيان، اليوم الجمعة، أن على المجتمع الدولي، التحرك بسرعة لوقف الجرائم المرتكبة بحق شعبنا، والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق.

وأعربت الرئاسة عن رفضها وإدانتها الشديدة، لعمليات السطو والسرقة التي تنفذها عصابات، وتستهدف مخازن ومستودعات المساعدات الإنسانية المقدمة لأهلنا في قطاع غزة، وعلى رأسها عصابات حماس مؤكدة أن شعبنا الفلسطيني لن يغفر لهذه العصابات جرائمها المشينة التي ترتكبها في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها، وتحديدا في القطاع.

وشددت الرئاسة على أن كافة هذه العصابات ومن ينتمي إليها معروفون لدى أبناء شعبنا، وسيكونون على رأس القائمة السوداء، لتتم محاسبتهم ومعاقبتهم بالمقتضى القانوني في الوقت المناسب.

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