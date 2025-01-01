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ترامب يعد بتحرير الأسرى في القريب العاجل ويتهم "حماس" باستخدامهم دروعا بشرية

الجمعة 02 مايو 2025 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعد بتحرير الأسرى في القريب العاجل ويتهم "حماس" باستخدامهم دروعا بشرية



واشنطن/سما/

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، أن واشنطن ستعمل على إخراج الأسرى لدى "حماس" بأسرع وقت ممكن.


وقال ترامب: "حررت الكثير من الرهائن ومن يحتجزونهم يريدون الإفراج عنهم بأبطأ ما يمكن لأنهم يستخدمونهم دروعا، كما أن الرهائن السابقين قالوا إن حماس عاملتهم بطريقة سيئة للغاية".


وأضاف: "أهالي الرهائن يريدون عودة أحبائهم حتى لو كانوا أمواتا".

ودعا أهالي الأسرى الأمريكيين الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة "حماس" في غزة الرئيس دونالد ترامب إلى استغلال سمعته والضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما أكدوا أن الزيارة المقبلة للرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط تشكل فرصة لتأمين إطلاق سراح أحبائهم.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إلى أن حكومته تريد إعادة الأسرى من غزة، لكن الهدف الأعلى للحرب هو الانتصار.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي أعلن أن الجيش قد يوسع العملية القتالية بقطاع غزة إذا احتاج لذلك، مشيرا إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها الجيش هي إعادة الأسرى من قطاع غزة.

هذا وكشفت الأمم المتحدة أن نحو 70% من أراضي قطاع غزة أصبحت إما منطقة عسكرية أو مناطق خاضعة لأوامر إخلاء في غضون 6 أسابيع من استئناف إسرائيل عمليتها العسكرية في القطاع.

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