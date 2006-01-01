43 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم، باستشهاد 43 مواطنا في غارت إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي أحدث الغارات، استشهد 9 مواطنين بينهم طفلان وشقيقان، وأصيب العشرات بجروح، غالبيتهم خطيرة، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا، ومركز خدمات بقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن 6 مواطنين استشهدوا، وأصيب العشرات بينهم نساء وأطفال، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأكد استشهاد 3 أطفال بينهم شقيقان، وإصابة عدد من المواطنين، في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين داخل خيمةً في نادي خدمات البريج وسط القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد تسعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال خيام النازحين في مواصي خان يونس، وتكية شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت خيام النازحين قرب مدينة أصداء الترفيهية شمال مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مسيرة قصفت تكية في محيط مفترق عبد العال بشارع الجلاء شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين.

كما استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت بيت عزاء قرب منطقة النادي في بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد سبعة مواطنين.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقتي الفراحين والسناطي شرق عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق وابل من الرصاص الحي.

كما استشهد الطفل مراد علاء أبو مغصيب 5 سنوات جراء إصابته في قصف الاحتلال أمس منطقة البركة بدير البلح.

كما استشهد أربعة مواطنين، بينهم طفل، اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال خان يونس.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن في قصف استهدف مجموعة من المواطنين في شارع الطينة جنوب شرق خان يونس.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت منطقة قيزان النجار جنوب شرق خان يونس، ما أدى لاستشهد ثلاثة مواطنين بينهم الطفل رشيد محمد رشيد النجار.

وفي قيزان النجار أيضا، استشهد الشاب محمد سليمان مصطفى النجار، متأثرًا بجروح أُصيب بها في قصف استهدف منزل عائلته قبل أيام، ليلتحق بوالدته وشقيقه اللذين ارتقيا في القصف ذاته.

وفي رفح، أعلن عن استشهاد الشاب محمد أحمد أبو غالي، متأثرًا بجروح أُصيب بها في وقت سابق خلال قصف الاحتلال منطقة المواصي غرب خان يونس.

كما استشهد 9 مواطنين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين وسط وشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في محيط النادي الأهلي بحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال أراضٍ زراعية غرب بلدة بيت لاهيا، كما استهدفت طائرات استطلاع من نوع "كواد كابتر" مناطق في حي الزيتون وحي التركمان شرقي مدينة غزة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزل المواطن خليل أبو زينة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين هم: خليل أبو زينة، وزوجته نعمة، وأحمد أبو زينة، وإسلام دهبش، والمسنة هدى فايد، إلى جانب شهيدين آخرين لم تُعرف هويتهما بعد.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيم البريج والمنطقة الشمالية من مخيم النصيرات.

وفي خان يونس، شنت طائرة مروحية للاحتلال غارة استهدفت شقة سكنية في حي الشيخ ناصر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين، بينهم سيدة ورضيع. كما أصيبت أم وطفلان جراء غارة استهدفت منزلا في منطقة الشحايدة شرق بلدة عبسان الكبيرة،

وقصف طيران الاحتلال الحربي منزلا آخر في أطراف حي المنارة جنوب خان يونس.

وفي رفح، فجّرت قوات الاحتلال مربعات سكنية في منطقة مصبح شمال المدينة، في إطار عدوان متواصل يستهدف تدمير البنية التحتية وتشريد السكان.