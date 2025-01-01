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استشهاد شاب بعد محاصرة منزله في مخيم بلاطة شرق نابلس

الجمعة 02 مايو 2025 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب بعد محاصرة منزله في مخيم بلاطة شرق نابلس



نابلس/سما/

استشهد الشاب عمر مصطفى أبو ليل (39 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب محاصرة منزله في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، وزارة الصحة، باستشهاد الشاب أبو ليل برصاص الاحتلال، واحتجاز جثمانه.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت، صباح اليوم، منزلًا عند مدخل مخيم بلاطة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت محيط المخيم، وحاصرت منزلا، أعقبها وصول تعزيزات عسكرية من آليات الاحتلال، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي ودوي انفجارات.

ومنعت قوات الاحتلال مركبة إسعاف من الاقتراب من المنزل المحاصر، وأغلقت جميع مداخل المخيم.

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