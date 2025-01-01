الأسيرة الإسرائيلية السابقة ميا شيم تؤكد واقعة تعرضها للاغتصاب من مدربها في تل أبيب

القدس المحتلة/سما/

كشفت الأسيرة الإسرائيلية السابقة في غزة، ميا شيم أنها كانت وراء البلاغ ضد مدرب اللياقة البدنية من تل أبيب الذي جرى اعتقاله للاشتباه باغتصابه إياها.

وأوضحت شيم في مقابلة مع وسائل إعلام عبرية أنها اتخذت قرارا بعدم الصمت مجددا، وقالت: "أنا لست من يجب أن يختبئ. في الأسر، داخل أنفاق حماس وبدون يد كان لدي أمل. فجأة أنا في الظلام".

وفي أواخر مارس الماضي، جرى اعتقال مدرب لياقة في الثلاثينيات من عمره للاشتباه باغتصاب متدربة كان على معرفة مسبقة بها، المدرب معروف على وسائل التواصل الاجتماعي ودرب العديد من المشاهير في إسرائيل.

وقالت مصادر مطلعة إن "ميا أخبرت أن الاغتصاب حدث في منزلها، وفقا لادعائها وباستخدام مخدر الاغتصاب"، وأضافت أنها لا تتذكر الكثير من التفاصيل.

كما ذكرت أنها واجهت المدرب بعد أيام قليلة من الحادث، في حين يقول المشتبه به إنها "جاءت للتدريب".

ونفى مدرب اللياقة جميع الادعاءات ضده تماما وقال خلال استجوابه: "لم أمارس معها أي علاقات ولم أرها حتى عارية. كل ما أردته هو مساعدتها".

وتم أخذ شهادات عدة في إطار التحقيق، بينها شهادات آخرين كانوا موجودين في الشقة نفسها ذلك المساء (ليسوا مشتبها بهم - فقط قدموا شهادة)، وفي هذه المرحلة الأمر يعتمد على كلمة مقابل كلمة.

وتم إطلاق سراح ميا شيم (21 عاما) في أواخر نوفمبر الماضي، في الهدنة الأولى بين إسرائيل وحماس، وسبق أن ظهرت في مقطع فيديو وهي تخضع للعلاج من إصابة في ذراعها.

وبعد إطلاق سراحها قالت شيم في مقابلة صحافية إن "مقاوما كان يغتصبها بعينيه على مدار الساعة. كنت أخشى التعرض للاغتصاب"، وهو الأمر الذي نفاه أسرى إسرائيليون آخرون تحدثوا عن حسن معاملة عناصر "القسام" لهم وأخلاقهم العالية.

وبحسب منصات إسرائيلية، فإن شيم أخبرت أصدقاءها أنها التقت بالمدرب من خلال معارف مشتركين، وزعمت أنه أعطاها مخدرات واغتصبها بشدة.

وأشارت بعض المنصات الإعلامية الإسرائيلية إلى إمكانية أن تكون الشكوى من الاغتصاب أكذوبة جديدة صنعتها شيم، بسبب رغبتها في لفت الأنظار والحصول على الشهرة.

وبأمر من المحكمة، تم فرض حظر كامل على نشر كل تفاصيل التحقيق في قضية الاغتصاب، ومُنعت وسائل الإعلام من تداول الأسماء.