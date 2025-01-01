46 يوما على عودة الحرب على غزة .. عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 46 لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية ارتقى منذ فجر الخميس 31 شهيداً وعشرات المصابين.

ويستمر جيش الاحتلال بإطلاق عشرات القذائف المدفعية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وسط قطاع غزة

واستشهد تسعة مواطنين بينهم سيدتان إثر قصف إسرائيلي على منزل عائلة أبو زينة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق وصل شهيدان لمستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف تكية في دير البلح وسط القطاع، هما الشقيقان عبد الله ورهف محمد أبو مغصيب.

شمال قطاع غزة

وارتقى شهيدان ومصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلاً في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية استشهد سبعة مواطنين بمدينة غزة بينهم أب واثنان من أطفاله وطفل في الخامسة عشرة من عمره.

وارتقى ثلاثة شهداء مساء الخميس في قصف مدفعي إسرائيلي شمال غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وهم ثائر صالح معروف، خالد معروف وفادي عطا غبن.

واستشهد مواطن وإصابات جراء قصف مدفعية الاحتلال على منطقة قليبو شمالي قطاع غزة.

جنوب قطاع غزة

وأصيب ثلاثة مواطنين جراء قصف منزل لعائلة أبو دقة في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان ثمانية مواطنين من عائلة أبو سحلول استشهدوا في قصف سابق على خان يونس.

كما وقعت ثلاث إصابات (رجل وسيدة وطفل رضيع) جراء قصف طائرة مروحية إسرائيلية شقة سكنية في حي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في التقرير اليومي إنه وصل مشافي القطاع 18 شهيداً بينهم شهيد انتشال و77 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52418 شهيداً و118091 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (2326 شهيداً، 6050 إصابة).