مجموعات شرفاء الوطن: اعدمنا تسعة واصبنا 27 بالأقدام من اللصوص في قطاع غزة

غزة /سما/

أعلنت مجموعة تطلق على نفسها "شرفاء الوطن" انها نفذت الحكم الثوري بالاعدام ضد تسعة أفراد، وأطلقت الرصاص على أقدام 27 آخرين من المشاركين في عمليات سرقة المساعدات.

وقالت في بيان لها انه في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي حصاره وجرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني وفي ظل سياسة التجويع التي يفرضها، دون إنسانية وأي اعتبار للأطفال والنساء تأبى فئة منحطة ومارقة، وخائنة للوطن، تمارس أفعالا بقرارات من الشاباك الاسرائيلي، وتقوم بسرقة أماكن التكيات والسطو على المخازن الفارغة والخاصة بتوزيع المساعدات على المواطنين.

واضافت:"إن هذه الفئة وحسب متابعتنا للأحداث تبين أنها تمارس أعمالاً منظمة وموجهة من قبل الاحتلال من خلال استخدام بعض الأسلحة في السطو والسرقة، والتحشيد والتوجيه عبر الاتصالات المسبقة".

واقسمت مجموعات شرفاء الوطن، بالله بأنها لن تترك هذه الفئة تمارس هذه الأفعال الوقحة، وتشارك الاحتلال مخططاته في إحداث الفوضى في غزة.

واكدت انها ستقتل كل الموجهين ومثيري الشغب من العملاء والخونة واللصوص.