الجيش الإسرائيلي: إجلاء 3 مواطنين سوريين دروز لتلقي العلاج الطبي داخل "إسرائيل" بعد إصابتهم في سوريا

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن إجلاء ثلاثة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية لتلقي العلاج الطبي داخل إسرائيل، بعد إصابتهم داخل سوريا.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له: "قبل قليل، تم إجلاء ثلاثة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية لتلقي العلاج الطبي داخل إسرائيل".

وأشار أدرعي إلى أنه "تم نقل المصابين إلى المركز الطبي زيف في تسفات (صفد) بعد ان أصيبوا في سوريا".

وأكد المتحدث نفسه أن الجيش الإسرائيلي "يتابع التطورات في منطقة سوريا، حيث تبقى القوات مستعدة للدفاع وللتعامل مع سيناريوهات مختلفة".

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق، التي يقطنها أغلبية من الدروز والمسحيين، اشتباكات مسلحة إثر هجمات نفذتها مجموعات مسلحة.

وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل أكثر من 10 أشخاص، بينهم مدنيون وعناصر أمن، والعديد من الإصابات، حيث دخل مسلحون من جهة "مبنى الكويتي"، واندلعت اشتباكات عنيفة مع القوات الأمنية.

وعلى خلفية هذه الاشتباكات، نفذت إسرائيل عملية تحذيرية بزعم حماية الطائفة الدرزية، حيث اعتبرت تل أبيب أنها "وجهت رسالة واضحة للنظام السوري مفادها أن إسرائيل تتوقع منه التحرك لمنع أي اعتداء على الدروز". كما استهدف سلاح الجو الإسرائيلي بسلسلة من الغارات أشرفية صحنايا في محيط العاصمة السورية دمشق.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه في ختام تقييم الوضع، أوعز رئيس الأركان بالاستعداد لمهاجمة أهداف سورية "إن استمرت الهجمات ضد الدروز".

من جهتها، أكدت سوريا رفضها القاطع لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية"، معتبرة أن "الدعوات الأخيرة التي أطلقتها جماعات خارجة عن القانون، شاركت في أعمال عنف على الأراضي السورية، للمطالبة بما يسمى "حماية دولية"، دعوات غير شرعية ومرفوضة بشكل كامل".