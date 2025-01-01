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كاتس: التهديد النووي الإيراني يتصدر أولويات الأمن الإسرائيلي

الأربعاء 30 أبريل 2025 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: التهديد النووي الإيراني يتصدر أولويات الأمن الإسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء أن التهديد النووي الإيراني يتصدر أولويات الأمن الإسرائيلي.


وشدد كاتس في كلمته التي ألقاها خلال مراسم تأبين الجنود الإسرئيليين القتلى، على تصميم بلاده على منع طهران من امتلاك أسلحة نووية "أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتهديدها بالإبادة، مشيرا إلى أن بلاده تتابع بجدية تطورات الملف النووي الإيراني وتعمل على اتخاذ ما يلزم لضمان أمنها القومي.

وقال: "إسرائيل عازمة على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد، وسنواصل ذلك في المستقبل، لقد رأينا الآن أنه عندما هددت إيران على مر السنين بتدمير إسرائيل، كانت تعني ذلك بالفعل، إيران هي التهديد الرئيسي للمنطقة بأسرها، ونحن عازمون  أكثر من أي وقت مضى على منعها من امتلاك أسلحة نووية. لن نسمح بتهديدات الإبادة ضد دولة إسرائيل".

وكان كاتس قد شدد  في سياق لقاء مع قادة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق على أولوية التصدي للبرنامج النووي الإيراني، مع الإشارة إلى استعداد الجيش لتنفيذ قرارات قد يتخذها المستوى السياسي بهذا الشأن.

وشدد على أن إسرائيل قد تضطر لاتخاذ قرارات حاسمة إذا استدعت الحاجة، وأن هناك جهات مستعدة لتنفيذ هذه القرارات، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي.

وجه مساء اليوم الاثنين، تحذيرا إلى إيران، ملمحا إلى تنفيذ هجوم على منشآتها النووية. 

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