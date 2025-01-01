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غوتيريش يحذر: المساعدات غير قابلة للتفاوض وعلى إسرائيل حماية المدنيين في غزة

الأربعاء 30 أبريل 2025 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يحذر: المساعدات غير قابلة للتفاوض وعلى إسرائيل حماية المدنيين في غزة



غزة/سما/

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمنع إسرائيل دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات إلى قطاع غزة منذ نحو شهرين.


وقال في تغريدة على موقع "إكس" اليوم الأربعاء إن منع إسرائيل دخول الغذاء والوقود والأدوية إلى غزة يحرم أكثر من مليوني شخص من الإغاثة المنقذة للحياة.

وشدد أن المساعدات "غير قابلة للتفاوض وعلى إسرائيل حماية المدنيين والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيل تنفيذها".


من جهتها قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة أولغا تشريفكو: إن الوضع يزداد سوءا مع استمرار منع دخول المساعدات.

وأضافت أن سوء التغذية يتفاقم بسبب تواصل إغلاق المعابر، وأن الطعام ينفد والمجاعة تزداد وهناك مخاوف من تفشي الأمراض.

وأشارت إلى أن الموارد غير كافية ولا يمكن احتواء الوضع الراهن.

ولفتت أن المساعدات "مهددة بالتلف قبل وصولها نتيجة استمرار إغلاق المعابر".

وقالت تشريفكو "يجب السماح بوصول المساعدات وفقا للقانون الدولي"، مطالبة بفتح المعابر واستعادة الهدنة ووقف التهجير.

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن في وقت سابق نفاد مخزوناته الغذائية المخصصة للقطاع، مشيرا إلى توقف وصول الشحنات الإنسانية والتجارية منذ أكثر من 7 أسابيع، مع إغلاق جميع المعابر الحدودية الرئيسية.

فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة بنسبة 527% حسب الغرفة التجارية في القطاع، نتيجة منع إسرائيل دخول السلع والمساعدات الإنسانية وحصارها للقطاع.

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