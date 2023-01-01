روسيا تدعو إسرائيل لإعادة النظر في موقفها تجاه "الأونروا"

موسكو/سما/

دعت روسيا إسرائيل إلى إعادة النظر في موقفها تجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أثناء المناقشات في مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، إن "الوضع الكارثي في قطاع غزة يتفاقم بنتيجة الحصار المستمر منذ حوالي 60 يوما، الذي يمنع نقل إمدادات الأغذية والأدوية، ما أدى إلى نفاد الاحتياطيات في المستودعات، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه آلاف الشاحنات للأونروا المحملة بالمساعدات الإنسانية جاهزة للتوجه إلى القطاع".



وأشار إلى أن "ما يؤزم الوضع بشكل مفتعل هو الحظر الإسرائيلي على أنشطة الأونروا"، مؤكدا أن "هذه الهيئة تلعب دورا أساسيا لا بديل لها في إجراء العمليات الإنسانية على الأرض وتقديم المساعدة الشاملة للفلسطينيين".

وحذر من أن "تقويض عمل الوكالة سيزيد من سوء الوضع الصعب أصلا لسكان غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية"، مضيفا: "ندعو إسرائيل لإعادة النظر في قرار وقف التعاملات مع الأونروا".

وأعاد نيبينزيا إلى الأذهان تحذيرات المنظمات الإنسانية بشأن مخاطر المجاعة الوشيكة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن "أعمال إسرائيل هذه تؤثر بشكل مباشر على ظروف احتجاز الرهائن الإسرائيليين الذين يبقون في القطاع".





وشدد على أنه "من غير الجائز استغلال المساعدات الإنسانية كعملة صرف في المفاوضات".

يذكر أن إسرائيل قررت حظر أنشطة وكالة "الأونروا" ووقف جميع التعاملات معها في يناير الماضي، حيث اتهمت موظفين في الوكالة بالمشاركة في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023، الذي نفذته حركة "حماس" وبعض الفصائل الأخرى.