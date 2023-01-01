  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

روسيا تدعو إسرائيل لإعادة النظر في موقفها تجاه "الأونروا"

الأربعاء 30 أبريل 2025 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تدعو إسرائيل لإعادة النظر في موقفها تجاه "الأونروا"



موسكو/سما/

دعت روسيا إسرائيل إلى إعادة النظر في موقفها تجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).


وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أثناء المناقشات في مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، إن "الوضع الكارثي في قطاع غزة يتفاقم بنتيجة الحصار المستمر منذ حوالي 60 يوما، الذي يمنع نقل إمدادات الأغذية والأدوية، ما أدى إلى نفاد الاحتياطيات في المستودعات، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه آلاف الشاحنات للأونروا المحملة بالمساعدات الإنسانية جاهزة للتوجه إلى القطاع".


وأشار إلى أن "ما يؤزم الوضع بشكل مفتعل هو الحظر الإسرائيلي على أنشطة الأونروا"، مؤكدا أن "هذه الهيئة تلعب دورا أساسيا لا بديل لها في إجراء العمليات الإنسانية على الأرض وتقديم المساعدة الشاملة للفلسطينيين".

وحذر من أن "تقويض عمل الوكالة سيزيد من سوء الوضع الصعب أصلا لسكان غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية"، مضيفا: "ندعو إسرائيل لإعادة النظر في قرار وقف التعاملات مع الأونروا".

وأعاد نيبينزيا إلى الأذهان تحذيرات المنظمات الإنسانية بشأن مخاطر المجاعة الوشيكة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن "أعمال إسرائيل هذه تؤثر بشكل مباشر على ظروف احتجاز الرهائن الإسرائيليين الذين يبقون في القطاع".



وشدد على أنه "من غير الجائز استغلال المساعدات الإنسانية كعملة صرف في المفاوضات".

يذكر أن إسرائيل قررت حظر أنشطة وكالة "الأونروا" ووقف جميع التعاملات معها في يناير الماضي، حيث اتهمت موظفين في الوكالة بالمشاركة في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023، الذي نفذته حركة "حماس" وبعض الفصائل الأخرى.

الأكثر قراءة اليوم

"هارتس" : الجيش الإسرائيلي يتسعد لتقسيم غزة وتوسيع عملياته العسكرية واستدعاء آلاف جنود الاحتياط للقتال..

صحيفة أمريكية: السيسي رفض طلب ترامب مرور السفن الأمريكية مجانا عبر قناة السويس

شاهد..حرائق ضخمة في جبال القدس والسلطات الإسرائيلية تطلب مساعدة دولية

مقتل الناشطة سوزان بشارة في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيرة داخل أراضي الـ48

هآرتس: ضباط وجنود إسرائيليون كثر يرفضون توسيع العملية البرية بغزة والقطاع يجوع خلال 3 اسابيع

حرائق هائلة بجبال القدس ومناطق أخرى: إسرائيل تطلب مساعدة دولية لإخمادها

إسرائيل تخشى “المفاجأة الكبيرة” من واشنطن وطهران واجتماع طارئ للمجلس الأمني المصغر لتقييم الموقف وتجهيز الرد

الأخبار الرئيسية

681228644236040bc204d9c5

رئيس الأركان الإسرائيلي يوعز بالاستعداد لمهاجمة أهداف سورية "إن استمرت الهجمات ضد الدروز"

68120e294c59b72f540e76ac

معهد الأمن القومي الإسرائيلي: لواء جولاني تكبد أكبر الخسائر في حرب غزة

6811be2a4c59b7438e0344bd

همسة غير متوقعة تهز إسرائيل.. زوجة نتنياهو تبوح بالرقم الممنوع! (فيديو)

2025043002471888

حرائق هائلة بجبال القدس ومناطق أخرى: إسرائيل تطلب مساعدة دولية لإخمادها

"هارتس" : الجيش الإسرائيلي يتسعد لتقسيم غزة وتوسيع عملياته العسكرية واستدعاء آلاف جنود الاحتياط للقتال..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية