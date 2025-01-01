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توافق مصري عراقي حول غزة وسوريا قبل القمة العربية

الأربعاء 30 أبريل 2025 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
توافق مصري عراقي حول غزة وسوريا قبل القمة العربية



القاهرة/سما/

أكدت مصر والعراق على ضرورة تنفيذ الخطة العربية لإعادة الإعمار في غزة والتي أقرتها القمة العربية الطارئة بالقاهرة مارس الماضي ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.


جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تناول جهود الإعداد للقمة العربية المقبلة المقرر انعقادها في بغداد يوم 17 مايو القادم.

وأعرب السيسي عن ثقته في قدرة العراق على قيادة العمل العربي المشترك خلال العام المقبل خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة العربية والتي تستدعي تعزيز التعاون والتكاتف بين الدول العربية.

وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية خاصةً في قطاع غزة، واستعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار والتأكيد على أهمية تنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة مع رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

كما بحث السيسي والسوداني الأوضاع في الأراضي العربية السورية والتأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار سوريا وسلامة أراضيها.

وبحث الزعيمان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والعراق لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالإضافة إلى قطاعات البنية التحتية والنقل بما يحقق الأهداف التنموية للبلدين ويعزز تطلعات الشعبين نحو المزيد من التعاون والازدهار.

ومن ناحيته ثمن رئيس الوزراء العراقي ثقة مصر في قدرة العراق على قيادة العمل العربي المشترك خلال العام المقبل، مشددا على حرص بلاده على تحقيق توافق عربي شامل حول القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتستعد العاصمة العراقية بغداد لاستضافة القمة العربية الـ34 في 17 مايو في حدث يعد الأبرز دبلوماسيا في المنطقة خلال أكثر من عقد، حيث تسعى العراق إلى تعزيز دورها كمركز للحوار العربي وصياغة توافق حول القضايا الملحة.

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