حرائق هائلة بجبال القدس ومناطق أخرى: إسرائيل تطلب مساعدة دولية لإخمادها

القدس المحتلة/سما/

توسعت الحرائق المشتعلة في أحراش جبال القدس، الأربعاء، واحترقت سيارات على شوارع مركزية، وسط مشاهد لهروب السائقين سيرًا على الأقدام خشية من النيران، فيما طالبت إسرائيل عدة دول بمساعدتها في محاولات السيطرة على الحرائق، التي لا تزال رقعتها تتمدّد.

وأعلنت سلطات الإطفاء الإسرائيلية حالة الطوارئ القصوى، والتي تمثل أعلى درجات التأهب، كما تم إصدار أمر بالتعبئة العامة لجميع فرق الإطفاء على مستوى البلاد.

وسُجّلت إصابات طفيفة في المكان، بينما تشير المعطيات إلى استمرار تمدد النيران بسرعة نحو المناطق السكنية والطرق الرئيسية، ما دفع السلطات إلى تعزيز جهود الإجلاء والطوارئ.



وتوجهت إسرائيل بطلب رسمي للحصول على مساعدات دولية لدعم عمليات الإطفاء.

وتواصل فرق الإطفاء الإسرائيلية، مواجهة حرائق واسعة اندلعت في ستة مواقع مختلفة بمنطقة جبال القدس، تتركز بشكل خاص في محيط بلدة "واحة السلام"، وسط تعبئة عامة وإعلان حالة الطوارئ القصوى. وأفادت "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أن النيران تنتشر في كل من "شارع 3"، منتزه "كندا"، "نفيه شالوم"، "مسيلات تسيون"، "متسبيه هارئيل"، و"رمات بيت شيمش"، مما أدى إلى إخلاء عدة بلدات بينها "واحة السلام" وبلدات أخرى.

وتشارك في جهود الإخماد 67 طاقم إطفاء ميداني، إلى جانب 11 طائرة، 4 مروحيات، وآليات إطفاء ثقيلة، في حين أُغلقت عدة طرق رئيسية أمام حركة السير، منها شارع 3 وشارع 242 بين لطرون ومشمار هأيالون.

ودعت السلطات السكان إلى الالتزام بتعليمات قوات الأمن، والابتعاد عن مناطق الخطر، والإبلاغ الفوري عن أي أعمدة دخان عبر الاتصال برقم الطوارئ 102.

واندلع صباح اليوم الأربعاء حريق كبير في حرش قريب من بلدة "واحة السلام" في منطقة جبال القدس، وذلك بعد مرور أسبوع فقط على الحرائق الواسعة التي اجتاحت المنطقة؛ وفي سياق التدابير الاحترازية، أجلت الشرطة الإسرائيلية سكان بلدة "واحة السلام" من منازلهم وبلدات أخرى، تحسبًا لتوسع النيران ووصولها إلى المناطق السكنية.



كتلة هوائية خماسينية حارة

وتدخل البلاد كتلة هوائية خماسينية حارة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحوالي 10-12 درجة مئوية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق.

وتدخل البلاد كتلة هوائية خماسينية حارة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحوالي 10-12 درجة مئوية.

وفي الأسبوع الماضي، بعد أكثر من 21 ساعة على اندلاع الحرائق، أعلنت طواقم الإطفاء الإسرائيلية، اليوم الخميس، السيطرة على الحرائق الواسعة التي شبت في منطقة بيت شيمش وجبال القدس.

18:08

نتنياهو يصل إلى مقرّ قيادة عمليات وجهود السيطرة على الحرائق المندلعة في البلاد

18:07

قائد قوات الإطفاء الإسرائيلية بمنطقة القدس: ربما يكون هذا الحريق الأكبر في البلاد "على الإطلاق"

17:59

الشاباك يشارك في التحقيق بحرائق جبال القدس ويساعد شرطة إسرائيل في تحديد مكان مُشعلي حرائق

17:49

وقف حركة القطارات بين القدس ومطار اللد... الحرائق تتوسع وتصل إلى سكة الحديد

أعلنت فرق الإطفاء في منطقة القدس عن إغلاق حركة القطارات بين القدس ومطار بن غوريون، بعد وصول النيران إلى مسار السكة الحديدية وخطوط الكهرباء قرب مفرق "عنافاه" على شارع رقم 1.

وأوضحت أن طواقم الإطفاء تواصل العمل لمنع انتشار الحرائق ولحماية البنى التحتية الحيوية للنقل والطاقة، فيما طُلب من المسافرين متابعة تعليمات الطوارئ والتحديثات الصادرة عن شركة قطارات إسرائيل.

17:48

الخارجية الإسرائيلية تواصلت مع اليونان وقبرص وكرواتيا وإيطاليا وبلغاريا لمساعدتها بإخماد الحرائق

ذكر بيان مشترك صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي، ووزارة الخارجية، أنه "في أعقاب الحاجة التشغيلية العاجلة التي حددها مفوض الإطفاء والإنقاذ، أصدر رئيس الحكومة نتنياهو تعليماته لمجلس الأمن القومي بقيادة جهود المساعدة الدولية، بطائرات مكافحة الحرائق، بالتعاون مع وزارة الأمن القومي ووزارة الخارجية".

وقال البيان إن "وزارة الخارجية تواصلت مع الدول في الدائرة المباشرة؛ بما في ذلك اليونان وقبرص وكرواتيا وإيطاليا وبلغاريا".

وأضافت أن "وزارة الأمن القومي، تقوم ووزارة الخارجية وإدارة الإطفاء بالتنسيق، لاستقبال المساعدات، وفقًا لتقييم الوضع المحدث. وتعمل كافة الجهات المعنية على ضمان وصول المساعدات الدولية في أسرع وقت ممكن".

وأضاف البيان أنه "يُتوقّع أن تبدأ عمليات المساعدات الدولية، اعتبارا من يوم غد في ضوء القيود التي تواجهها طائرات مكافحة الحرائق في الرحلات الليلية".

وفي الوقت نفسه، "سيتم تفعيل القوات الجوية المحلية تدريجيا وفقا للقدرات والاعتبارات العملياتية والتوافر. في هذه المرحلة، تعمل تابعة للشرطة الإسرائيلية في المنطقة، مع استعداد سلاح الجوّ، لتقديم المساعدة العملياتية الفورية".

17:45

نتنياهو يتوجه إلى غرفة العمليات الميدانية لمكافحة الحرائق للاطلاع على جهود السيطرة

أعلن المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن بنيامين نتنياهو يتوجه في هذه الأثناء إلى مركز قيادة عمليات إخماد الحرائق، لمتابعة التطورات.

17:38

مكتب نتنياهو: مجلس الأمن القومي أجرى تقييما للوضع بشأن المساعدات الدولية لإخماد الحرائق... 3 طائرات من كرواتيا وإيطاليا ستصل قريبا

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، أن مجلس الأمن القومي أجرى تقييمًا للوضع بشأن تعزيز المساعدات الدولية، وذلك بناءً على تعليمات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وأوضح البيان أن وزارة الخارجية تقود جهود تنسيق الدعم، وقد تم التوصل إلى اتفاق يقضي بوصول ثلاث طائرات من طراز "كنداير" إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن، قادمة من إيطاليا وكرواتيا، للمساهمة في جهود إخماد الحرائق.

17:24

ليبرمان يحرّض: "الحرائق قد تكون نتيجة عمل إرهابي... يجب الرد بحزم"

اتهم رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، فلسطينيين بالتحريض على إشعال الحرائق عبر شبكات التواصل.

وعدّ أن ما تشهده البلاد يندرج ضمن "أعمال إرهابية بدوافع قومية"، ودعا الحكومة إلى التحقيق في خلفية الحرائق والتعامل معها بـ"حزم ودون تهاون".

17:23

الشرطة الإسرائيلية تعلن توقيف رجل من أم طوبا شرق القدس للاشتباه بمحاولته إشعال حريق جنوب المدينة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، توقيف رجل من أم طوبا شرق القدس، للاشتباه بمحاولته إشعال حريق جنوب المدينة.

وقالت في بيان، إنها "ألقت القبض على رجل في الخمسينات من عمره من سكان أم طوبا، بعد الاشتباه بمحاولته إشعال حريق في منطقة عشبية جنوب القدس. ضُبطت بحوزته أدوات اشتعال، والتحقيق مستمر".

وذكرت الشرطة أن عناصرها طاردوا المشتبه به بعد محاولته الفرار، واعتقلوه بعد مطاردة قصيرة.

وبحسب بيان الشرطة، جرى نقل المشتبه به إلى التحقيق، وتواصل الشرطة فحص ملابسات الحادث. ولم تُقدّم الشرطة أدلة تؤكد دوافع الحادث أو خلفياته.

17:13

3 معتقلين مشتبهين بإضرام للنار وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

16:58

القناة 12: الشرطة اعتقلت مشتبها به بضلوعه في عمليات حرق متعمّدة في جبال القدس

16:52

مستشفى "هداسا عين كارم" يطالب الجمهور بعدم التوجّه للمشفى إلا بحالة الضرورة القصوى

طالب مستشفى "هداسا عين كارم"، الجمهور، بعدم التوجّه للمشفى إلا بحالة الضرورة القصوى، مشيرا إلى بدء إخلاء بعض المرضى من المشفى.

وقال في بيان، إنه "بعد التشاور مع كبار مسؤولي الإطفاء، وعلى الرغم من عدم وجود خطر على مستشفى هداسا عين كارم في هذا الوقت".

وأضاف أنه "في ضوء التغيير المتوقع في اتجاه الرياح، نطلب من الجمهور عدم الحضور إلى هداسا عين كارم، إلا في حالة الضرورة القصوى".

وذكر أن المشفى "بطبيعة الحال، سيستمرّ في استقبال الحالات العاجلة".

ولفت في البيان ذاته إلى أنه "بدأ بالفعل في إخلاء المرضى الذين لا يحتاجون إلى دخول المستشفى بصورة ضرورية، وفي الوقت نفسه، تم إجراء الاستعدادات لاستقبال المصابين الذين قد يأتون من الحرائق لتلقي العلاج".

16:46

تقارير إسرائيلية: السلطة الفلسطينية عرضت المساعدة في محاولات إخماد الحرائق

16:10

بسبب الحرائق والطقس: إلغاء كل مراسيم الاحتفالات بما يُسمى "الاستقلال" في كل إسرائيل

16:03

اقتراب النيران من موقع عسكري يحتوي على دبابات إسرائيلية

15:59

اقتراب النيران من مناطق الضفة: الشرطة الإسرائيلية تخلي مستوطنة إلعاد

15:39

سلطة الأطفاء: طالبنا سلاح الجو المساندة بطائرة "شمشون" و12 طائرة رش و3 مروحيات و120 طاقم إطفاء وإنقاذ

15:24

ساعر يطالب نظرائه في قبرص وكرواتيا وإيطاليا واليونان بمساعدة للسيطرة على حرائق جبال القدس

15:19

الحرائق تمتد إلى مستوطنة موديعين: طائرة إخماد حرائق عملاقة "سوبرتانك" ستصل من اليونان في الساعات القريبة

15:08

زامير يوعز لسلاح الجو والجبهة الداخلية لإسناد طواقم الإطفاء والإنقاذ لإخماد نيران جبال القدس.

14:55

تحذير صحي وبيئي: تلوّث هواء مرتفع إلى مرتفع جدًا في أنحاء البلاد بسبب منخفض خماسيني

بيان صادر عن وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة الإسرائيلية:

تحذير من تلوّث هواء مرتفع إلى مرتفع جدًا: وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة تحذّران من أنه اليوم الأربعاء (30.4) اعتبارًا من ساعات بعد الظهر، من المتوقع تسجيل تلوّث هواء مرتفع إلى مرتفع جدًا في جميع أنحاء البلاد، وذلك بسبب تركيزات عالية من الجسيمات القابلة للتنفس. من المتوقع تحسّن في جودة الهواء خلال ساعات الليل.

سبب التلوّث المرتفع في الهواء هو منخفض خماسيني يؤدي إلى نقل الغبار من جهة مصر إلى منطقتنا، وهي ظاهرة لا علاقة لها بالحرائق المحيطة بالقدس وفي مناطق أخرى.

توصي وزارة الصحة الفئات الحساسة، مثل مرضى القلب والأوعية الدموية، مرضى الجهاز التنفسي، كبار السن، النساء الحوامل والأطفال، بتجنّب النشاط البدني المكثف في الهواء الطلق. كما يُوصى عموم السكان بالتقليل من النشاط البدني المكثف في الخارج.

ستواصل وزارة حماية البيئة تحديث الجمهور عند الحاجة، وذلك وفقًا لتوقعات الطقس والمعطيات التي يتم قياسها في محطات الرصد المنتشرة في أنحاء البلاد.

14:43

كاتس يتوجه للجيش لإسناد طواقم الإطفاء: نحن في حالة طوارئ وطنية ويجب تركيز كل الجهود لإخماد النيران

14:38

سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية تعلن عن "حالة طوارئ قصوى وتجنيد كافة طواقمها"

14:34

إسرائيل تطلب مساعدات دولية لإخمادها

14:33

12 مصابا بالاختناق.. والإسعاف الإسرائيلي يرفع حالة التأهب للمرحلة القصوى