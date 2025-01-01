  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52,400 والإصابات إلى 118,014 منذ بدء العدوان

الأربعاء 30 أبريل 2025 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52,400 والإصابات إلى 118,014 منذ بدء العدوان



غزة/سما/

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52,400، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 118,014، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 35 شهيدا، و109 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 2308 شهداء، و5973 إصابة.

ولفتت إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الأكثر قراءة اليوم

صدمة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعد كشف نتنياهو عن تفاصيل عملية الـ"بيجر" دون تنسيق معها

لتجنب سابقة قضائية.. حكومة إسرائيل تتراجع عن إقالة رئيس الشاباك

صحيفة أمريكية: السيسي رفض طلب ترامب مرور السفن الأمريكية مجانا عبر قناة السويس

"هارتس" : الجيش الإسرائيلي يتسعد لتقسيم غزة وتوسيع عملياته العسكرية واستدعاء آلاف جنود الاحتياط للقتال..

وزير إسرائيلي: الانتصار في غزة "مفتاح" التطبيع مع السعودية

صورة: الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال 3 قادة ميدانيين في عمليات أمنية داخل غزة

سموتريتش: لن نوقف الحرب إلا بعد تهجير مئات الآلاف من غزة وتجريد إيران من النووي

الأخبار الرئيسية

"هارتس" : الجيش الإسرائيلي يتسعد لتقسيم غزة وتوسيع عملياته العسكرية واستدعاء آلاف جنود الاحتياط للقتال..

كاتس: الانتصار الكامل وتدمير حماس هو الهدف الأساسي للحرب

عشرات الشهداء والجرحى في مجازر متواصلة في قطاع غزة

هآرتس: ضباط وجنود إسرائيليون كثر يرفضون توسيع العملية البرية بغزة والقطاع يجوع خلال 3 اسابيع

صحيفة أمريكية: السيسي رفض طلب ترامب مرور السفن الأمريكية مجانا عبر قناة السويس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية