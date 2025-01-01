عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله/سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها على خبر استشهاد 40 مواطنا في غارات جـوية وقـصف مدفعي مكثف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة ونسف منازل في رفح.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

"الحياة الجديدة":

-الرئيس يستقبل سفيرة الهند لمناسبة انتهاء عملها ويصدر قرارا بقانون بشأن المنافسة

-"العفو الدولية": إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة على الهواء مباشرة

-مصطفى يطلع عددا من المسؤولين البريطانيين على مستجدات الأوضاع في فلسطين

-تواصل الترحيب بتعيين الشيخ نائبا للرئيس والاتحاد الاوروبي يعتبره خطوة مهمة في عملية الإصلاح

-تحذيرات في مجلس الأمن من تلاشي حل الدولتين ودعوات لوقف الحرب على غزة

-الاحتلال يصعد عدوانه.. هدم ممنهج يطال منازل ومنشآت وآبارا في الضفة

*"الأيام":

-قوات الاحتلال تقتحم ساحة الحرم الإبراهيمي تمهيدًا لاقتحام كبير للمستوطنين اليوم

-الاحتلال يقتلـع أكثر من 1200 شجرة زيتون في قرية حارس

-40 شهـيـدًا.. غارات جـوية وقـصف مدفعي مكثف ونسف منازل في رفح

-مصـادر مصرية: إسرائيل ترهن الموافقة على الهدنة في غزة بنزع سلاح "حماس"

-العدوان يتصاعد على جنين وطولكرم ومخيماتهما ارتفاع أعداد النازحين والقضاء على كل مقومات الحياة

-اعلام عبري يتحدث عن آلية جديدة ً لـتـوزيـع الـمـسـاعـدات فـي غـزة

-حملة هدم واسعة في بيت لحم والخليل ورام الله ـ والـبـدء بـشـق طـريـق استيطـانيـة وتجـريـف أراض

-الامم المتحدة تدعو العالم إلى "الشجاعة" لإنقاذ حل الدولتين

*"القدس":

-38 شهيدا بقصف الـــخـــيـــام ومـــــراكـــــز الايواء وســـــط تــــهــــديــــدات بـــتـــوســـيـــع الــــعــــدوان

-كالامار: لقد شاهدت الدول كما لو أنها عاجزة تماما امام إبادة العائلات وتدمير المنازل والمستشفيات والمؤسسات

-لازاريني: الـــمـــعـــتـــقـــلـــون مــــن "الأونروا" أجـــــبـــــروا عـــلـــى الادلاء بــــاعــــتــــرافــــات قــســريــة

-ترحيب روسي أوروبي خليجي بتعيين الشيخ نائبا للرئيس

-إســـــرائيل ترتكـــــب إبـــــادة جماعيـة علـى الهـواء مباشـرة

-قــضــاة الـجـنـائـيـة الــدولــيــة يـــأمـــرون "خان" بـإبـقـاء الـمـذكـرات الـخـاصـة بفلسطين سرية

-رئيس بلدية جنين: خسائر المدينة بلغت 300 مليون دولار

-الافراج عن 10 أسرى من غزة بينهم المسعف النصاصرة