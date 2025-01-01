نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط ومهمتنا ليست الانتصار في الحرب فقط بل إعادة الرهائن

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب غيرت وجه الشرق الأوسط و"أجبرت "حزب الله" على الركوع وأسقطت نظام الأسد، ولا تزال أمامها مهمة كبيرة".

[والتقى نتنياهو وزوجته سارة، أمس الاثنين، بعدد من مشعلي المشاعل المشاركين في مراسم "يوم الاستقلال"، وخلال اللقاء، تطرق نتنياهو إلى قضية الرهائن، قائلا: "حتى الآن، أعدنا 196 من مختطفينا، 147 منهم أحياء. وهناك ما يصل إلى 24 لا يزالون على قيد

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وحسب موقع Ynet ردّت زوجته سارة بهمس قائلة: "أقل"، فسارع نتنياهو إلى التوضيح: "قلت حتى، أما البقية، وللأسف، فهم ليسوا أحياء، وسنعيدهم أيضا"، مشيرا إلى أن "مهمتنا ليست الانتصار في الحرب فقط إنما إعادة المخطوفين".

وفي تسجيل نشره مكتبه، ظهرت وزيرة المواصلات ميري ريغيف، المسؤولة عن تنظيم المراسم، وهي تكتب شيئا لنتنياهو على ورقة قبل أن يشير إلى الرهائن في نهاية حديثه.

وأضاف نتنياهو: "قبل عام، لم يكن الأمر واضحا، لكننا غيرنا وجه الشرق الأوسط. لقد قلبنا المعادلة، وأجبرنا حزب الله على الركوع. وفعليا، أسقطنا نظام الأسد، ولا تزال أمامنا مهمة كبيرة. لقد هاجمنا أيضا في إيران، وهاجمنا الحوثيين، ولا زالت هناك مهمة أخرى، ولا أقلل من حجمها. لكنني واثق من أننا نستطيع إنجازها".