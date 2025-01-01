  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمم المتحدة تحذّر من أن أعمال النهب آخذة بالتزايد في غزة

الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تحذّر من أن أعمال النهب آخذة بالتزايد في غزة



غزة/سما/

حذّر متحدث باسم الأمم المتحدة، الاثنين، من أن أعمال النهب آخذة بالتزايد في قطاع غزة الذي يواجه وضعاً إنسانياً مزرياً، خصوصاً بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية منذ مارس (آذار).

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «هناك معلومات متزايدة تفيد بوقوع أعمال نهب في سياق وضع إنساني يائس ونقص في السلع»، مشيراً خصوصاً إلى أعمال نهب وقعت في نهاية الأسبوع، استهدفت شاحنة في دير البلح ومستودعاً في مدينة غزة.

وأشار إلى عدم وجود معلومات لديه بشأن مرتكبي هذه الأعمال.

وأضاف: «خلال الفترة الانتقالية لوقف إطلاق النار، حين كانت تدخل المساعدات، لم نتلقَّ أي معلومات عن أعمال نهب».

وتابع: «لا أعلم ما إذا هم أشخاص يسرقون بدافع اليأس أو عصابات إجرامية تسرق بهدف البيع، لكن ما نعلمه هو أن السلع في نقص متفاقم في غزة».

ومنذ مطلع العام، تم تسجيل نحو عشرة آلاف حالة سوء تغذية حاد لدى أطفال.

وتراقب إسرائيل كل المساعدات الإنسانية والحيوية التي تدخل قطاع غزة البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، والذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وتمنع دخول أي منها منذ الثاني من مارس، أي قبل بضعة أيام من انهيار هدنة هشّة تم التوصّل إليها بعد 15 شهراً من المعارك المتواصلة.

الأكثر قراءة اليوم

هل أجبرت تركيا حركة “حماس” على تقديم تنازلات لوقف إطلاق النار في غزة؟..

مفاوضات غزة: مصادر مصرية تتحدث عن "اختراق كبير" وإسرائيل تنفي

"عاصفة في مصر".. الإعلام العبري يعلق على تسريب صوت جمال عبد الناصر حول "إسرائيل"

كاتب إسرائيلي: غزة تحولت إلى فيتنام والجيش يغرق بحرب العصابات

دولة العلويين تتشكل..ابن خال بشار الأسد يشكل «قوات نخبة» لـ«حماية الساحل»

هبوط طائرة عسكرية صينية في صعيد مصر يثير مخاوف "إسرائيل"

كنوز غزة.... قصة القطع الأثرية التي نجت من الدمار

الأخبار الرئيسية

مصادر مصرية: القاهرة تطرح على إسرائيل مقترحا بهدنة 6 شهور في غزة وإطلاق سراح نصف الاسرى..

صحيفة قطرية : مقترح إسرائيلي للمساعدات عبر شركة أمريكية ولا اختراق في عقبة إنهاء الحرب

43 يوما على عودة المقتلة في غزة .. شهداء بالعشرات وتهديدات بتوسيع الحرب واحتلال كامل القطاع

مصادر : إسرائيل اغتالت شخصين من المنظومة المالية لـ«حماس» بغزة وتشطب عائلات من السجل المدني الفلسطيني

680fc11c4c59b7184465a683

إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لتعبئة كبيرة في قوات الاحتياط استعدادا لهجوم واسع على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية