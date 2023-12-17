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«وول ستريت جورنال» : إسرائيل تبحث إطلاق خطة تجريبية لتوزيع المساعدات في جنوب غزة

الإثنين 28 أبريل 2025 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
«وول ستريت جورنال» : إسرائيل تبحث إطلاق خطة تجريبية لتوزيع المساعدات في جنوب غزة



القدس المحتلة / سما/

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» اليوم الاثنين نقلا عن مصادر إسرائيلية مطلعة قولها إن عودة المساعدات إلى القطاع مسألة أسابيع، وإن المسؤولين يبحثون حاليا أفضل السبل لإعادة دخول الإمدادات إلى القطاع دون تعزيز قوة حماس.

وقال مسؤولون إن من المتوقع إطلاق خطة تجريبية قيد المناقشة حاليا في جنوب غزة بمشاركة شركات أميركية خاصة في عملية الإغاثة، وأضافوا أن الفكرة تدور حول فتح «منطقة إنسانية» جديدة يمكن نقل السكان إليها، ومنع وصول المساعدات إلى الحركة.

ونقلت الصحيفة عن زئيف إلكين، عضو الكنيست وعضو مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي قوله إن هناك عدة مقترحات قيد المناقشة حول كيفية استئناف المساعدات، لكن لا تزال هناك خلافات. وأضاف «هناك أمر واحد واضح: إسرائيل لن تسمح بتوزيع المساعدات بطريقة تسمح لحماس بتعزيز قوتها».

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد ذكر يوم الجمعة أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.

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