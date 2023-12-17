اليمن: مصدر طبي يعلن استشهاد 8 أشخاص بينهم نساء وأطفال إثر قصف أمريكي

صنعاء/سما/

أفاد مصادر إعلامية مساء يوم الأحد، باستشهاد 8 أشخاص بينهم نساء وأطفال إثر غارات أمريكية استهدفت منطقة بني الحارث في العاصمة اليمنية صنعاء.



وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن القصف الأمريكي استهداف 3 منازل في منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث، أسفرت عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة آخرين.

وجددت المقاتلات الأمريكية اليوم الأحد، غاراتها الجوية على مواقع متفرقة في اليمن مستهدفة مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة عَمران (شمال اليمن)، ضمن عمليات عسكرية مستمرة للولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني على التوالي.

وأفاد مصدر يمني بأن "مقاتلات أميركية شنت 5 غارات على مواقع للواء 29 ميكا في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران".

وأضاف أن طائرات استطلاع أمريكية تنفذ تحليقا مكثفا في سماء محافظتي عمران وصعدة شمالي البلاد، والتي تعد معقلا لجماعة "أنصار الله".

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردا على قصف جوي مكثف شنته الولايات المتحدة على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة.

وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان الجماعة في 12 مارس، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة.