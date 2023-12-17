"الأونروا": سقوط مئات الضحايا في غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار

غزة/سما/

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الأحد، عن مقتل وجرح المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار الشهر الماضي.



وقالت الوكالة في منشور عبر منصة "فيسبوك"، إن سكان غزة يعيشون في "دوامة من العنف والحرمان القاتل"، حيث تصاعدت الأنشطة العسكرية والأعمال القتالية بشكل كبير منذ انهيار الهدنة.

وأشارت "الأونروا" إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.

وشددت على ضرورة رفع الحصار عن غزة بشكل عاجل، لتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، معربة عن قلقها العميق إزاء استمرار أعمال العنف التي أدت إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين.

يذكر أن إسرائيل أنهت وقف إطلاق النار في 18 من الشهر الماضي، بشن غارات جوية مفاجئة ومكثفة على مختلف أنحاء القطاع، أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين، في تصعيد هو الأعنف منذ أشهر.

وتدعو الأونروا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتخفيف معاناة المدنيين في غزة، وضمان توفير الحماية لهم وسط استمرار التصعيد العسكري.