"الأونروا": الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد تدهورا

وأوضح أن مخزون المواد الغذائية في غزة قد نفد تماما، كما أن ثلث المستلزمات الطبية والإمدادات الصحية قد انتهت، في حين تعاني المنطقة من شح حاد في المياه الصالحة للشرب.

هذا النقص الحاد في الموارد أدى إلى تصاعد كبير في معدلات الإصابة بأمراض خطيرة مثل التهاب الكبد الوبائي، السحايا، الأمراض المعوية والصدرية، بالإضافة إلى زيادة حالات الأزمات القلبية بين السكان.

وأكد أبو حسنة أن المساعدات الإنسانية تستخدم كورقة مساومة وسلاح في هذه الحرب، وهو ما يفاقم معاناة المدنيين، بمن فيهم الأطفال الذين يعتمدون على توزيع الوجبات الغذائية الدافئة التي توفرها المنظمات الخيرية.

وحذر المتحدث من أن استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات يعمق الأزمة الإنسانية، حيث يواجه سكان غزة دوامة من العنف المميت والحرمان.