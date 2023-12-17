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"الأونروا": الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد تدهورا - سما الإخبارية

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"الأونروا": الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد تدهورا

الإثنين 28 أبريل 2025 12:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد تدهورا



غزة/سما/

أكد المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية، حيث يواجه السكان أزمة غذاء ومياه ودواء غير مسبوقة.

 

وأشار أبو حسنة إلى أن ما يقارب من 3 آلاف شاحنة مساعدات إنسانية منقذة للحياة تابعة للأونروا جاهزة للدخول إلى القطاع، لكن السلطات الإسرائيلية تواصل فرض الحصار المشدد منذ أكثر من 50 يوما، مما يمنع وصول الإمدادات الضرورية.

وأوضح أن مخزون المواد الغذائية في غزة قد نفد تماما، كما أن ثلث المستلزمات الطبية والإمدادات الصحية قد انتهت، في حين تعاني المنطقة من شح حاد في المياه الصالحة للشرب.

هذا النقص الحاد في الموارد أدى إلى تصاعد كبير في معدلات الإصابة بأمراض خطيرة مثل التهاب الكبد الوبائي، السحايا، الأمراض المعوية والصدرية، بالإضافة إلى زيادة حالات الأزمات القلبية بين السكان.

وأكد أبو حسنة أن المساعدات الإنسانية تستخدم كورقة مساومة وسلاح في هذه الحرب، وهو ما يفاقم معاناة المدنيين، بمن فيهم الأطفال الذين يعتمدون على توزيع الوجبات الغذائية الدافئة التي توفرها المنظمات الخيرية.

وحذر المتحدث من أن استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات يعمق الأزمة الإنسانية، حيث يواجه سكان غزة دوامة من العنف المميت والحرمان.

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