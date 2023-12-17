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3 غارات أمريكية استهدفت السفينة الإسرائيلية المحتجزة في اليمن "غلاكسي ليدر"

الأحد 27 أبريل 2025 11:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 غارات أمريكية استهدفت السفينة الإسرائيلية المحتجزة في اليمن "غلاكسي ليدر"



صنعاء/سما/

استهدفت 3 غارات أمريكية فجر اليوم الأحد، السفينة الإسرائيلية المحتجزة في اليمن "غلاكسي ليدر".


وذكرت قناة "المسيرة" اليمنية: "3 غارات للعدو الأمريكي استهدفت السفينة الإسرائيلية المحتجزة "غلاكسي ليدر"".


وأضافت: "في تاريخ 17 مارس استهدف العدو الأمريكي بغارتين برج القيادة في السفينة الإسرائيلية المحتجزة "غلاكسي ليدر" في الحديدة".

وفي 19 نوفمبر 2023، قامت جماعة الحوثيين في اليمن باحتجاز سفينة الشحن في البحر الأحمر، وذلك في إطار تصعيدهم لدعم القضية الفلسطينية والحرب على قطاع غزة.

وكانت السفينة، التي تحمل علم جزر البهاما، في طريقها إلى الهند عندما تم اعتراضها واحتجازها من قبل القوات التابعة للحوثيين.

وبرر الحوثيون احتجاز السفينة كجزء من إجراءاتهم لدعم "معركة غزة"، حيث أعلنوا أن هذه الخطوة تأتي في سياق دعمهم للمقاومة الفلسطينية ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية.

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