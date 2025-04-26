رام الله / سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام)، الصادرة اليوم الثلاثاء، المستجدات المرتبطة بحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وتطورات انتهاكات جيش الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية، ومصادقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على تعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس اللجنة، نائبا لرئيس دولة فلسطين، والجنازة المهيبة التي شهدتها الفاتيكان في وداع البابا فرنسيس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- كما في كل يوم ..!! ارتفاع حصيلة الشهداء في غارات الاحتلال المتواصلة منذ فجر أمس على قطاع غزة إلى أكثر من 36 شهيدا

- الرئيس يرشح حسين الشيخ لمنصب النائب والتنفيذية تصادق

أكد البدء بالحوار الوطني الشامل من اللجنة المكلفة من كل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح مع الفصائل كافة

- ترحيب عربي وتركي بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية وتولي الشيخ لمنصب نائب الرئيس

- الرجوب يهنئ الشيخ على تعيينه بمنصب النائب

- شهيد متأثرا بإصابته في بيت فوريك وإصابات جراء اعتداء المستوطنين على كوبر وشمال الخليل

- الاحتلال يحوّل محافظة بيت لحم إلى "أرخبيل" من المعازل

- إدارة ترامب ترفع الحصانة عن "الأونروا"

- نائبان بريطانيان: تعرضنا للتحقيق من الاحتلال خلال زيارتنا فلسطين

- العالم يودع البابا فرنسيس في جنازة مهيبة بمشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس

"الأيام":

- القطاع: عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي عنيف

- مسؤول أممي: نفاد الإمدادات في أنحاء القطاع

- جثامين بلا قبور في غزة... العائلات تدفن ذويها داخل البيوت

- الاحتلال يبدأ بإقامة "منطقة آمنة" جديدة في رفح ويهدد بتوسيع الهجوم على أنحاء القطاع

- الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وشرطي وإصابة آخرين في الشجاعية

- شهيد من بيت فوريك متأثرا بجروحه والمستوطنون يصعدون اعتداءاتهم

- تحركات مكثفة لآليات الاحتلال في طولكرم وسط تصعيد متواصل

- اللجنة التنفيذية للمنظمة تصادق على تعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس

- "نيويورك تايمز": تجارب الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية في حرب غزة تثير مخاوف أخلاقية

- حماس تبدي استعدادها لهدنة من خمس إلى سبع سنوات تشمل إطلاق المحتجزين

- تظاهرة حاشدة في ستوكهولم تندد بالحرب على غزة

- الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً ومسيرة من اليمن

- الملف النووي: مباحثات إيجابية وبناءة في مسقط مع استمرار وجود خلافات

"القدس":

- عائلة الخور.. أبيدت

عشرات الأطفال والنساء وكبار السن قضوا في مجازر مروعة ما زال بعضهم تحت الأنقاض

- لازاريني: الأطفال في غزة يتضورون جوعاً

- شهيد متأثرا بإصابته في بيت فوريك

- المستوطنون يصعدون احتجاجاتهم

- الشيخ نائباً للرئيس

ترحيب عربي وتركي

- حسين الشيخ .. سيرة ومسيرة

- إدارة ترمب ترفع الحصانة عن "الأونروا" وتسمح بمقاضاتها

- العالم يودع بابا الفقراء في جنازة مهيبة

- 14 قتيلا بانفجار ميناء بندر عباس