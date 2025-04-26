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الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب بصاروخ بالستي (فيديو)

السبت 26 أبريل 2025 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب بصاروخ بالستي (فيديو)



صنعاء/سما/

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم السبت استهدافها قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب بصاروخ بالستي.

وأكدت الجماعة في بيان أن العملية تم تنفيذها باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، مشيرة إلى أن الصاروخ وصل بنجاح إلى هدفه، وفشلت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراضه.

وقالت الجماعة: "سنواصل التصدي للعدوان الأمريكي ولن نتوقف عن تطوير قدراتنا العسكرية".

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى استشهاد ما لايقل عن 120 مدنيا وإصابة 256 آخرين معظمهم أطفال ونساء.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي"مساندة للفلسطينيين في غزة"

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