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إدارة ترمب ترفع الحصانة عن الأونروا بما يسمح بمقاضاتها امام المحاكم الأمريكية..

السبت 26 أبريل 2025 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة ترمب ترفع الحصانة عن الأونروا بما يسمح بمقاضاتها امام المحاكم الأمريكية..



واشنطن/سما/

 إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رفع الحصانة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ولا تعتبرها جزءا من الأمم المتحدة بما يسمح بمقاضاتها أمام المحاكم الأميركية.

وجاء هذا التصريح في وثيقة قانونية قدمتها وزارة العدل الأميركية للمحكمة الاتحادية في نيويورك يوم الخميس الماضي، وذلك في إطار قضية خطيرة ضد الأونروا تتهمها بالتغطية على موظفين شاركوا في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتطلب تعويضات مالية باهظة.

ويعكس هذا التحول موقف الإدارة الأمريكية المتشدد تجاه الوكالة الأممية، خاصة في ظل الاتهامات الإسرائيلية المتكررة للأونروا.

ومنذ ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة الأميركية 2017، يعمل الرئيس دونالد ترامب على محاربة الأونروا ووقف تمويلها، بهدف تصفية قضية اللاجئين.

ووصف فريق الدفاع القانوني عن "الأونروا" هذه الاتهامات بأنها "غير جدية"، مؤكدا أن الوكالة تتمتع بالحصانة القانونية كإحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهو الموقف الذي تبنته الإدارات الأميركية السابقة.

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