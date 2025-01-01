رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها الرئيسية، استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في غارات شنتها قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

كما عنونت الصحف، تأكيد المجلس المركزي، أن الأولوية الوطنية الآن هي وقــف العدوان الإســرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* الحياة الجديدة:

- "المركزي": أولويات نضالنا الوطني هي وقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا ونرفض أية محاولات للتهجير والضم

- الرئيس يشيد بتصريحات الرئيس المصري التي أكد فيها أن بلاده ستبقى سدا منيعا أمام تصفية القضية الفلسطينية

- ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين كدولة مستقلة

- استشهاد فتى في سالم وإصابة خطيرة بسنجل وتصعيد بإرهاب المستوطنين في الضفة

- "الأونروا": نصف مليون نازح جديد في غزة خلال شهر

- الأمم المتحدة: الوضع في غزة وصل إلى نقطة الانهيار

- الفاتيكان ينهي استعداداته لجنازة البابا فرنسيس اليوم

- جامعات أميركية تساعد طلابها الأجانب على التعامل مع إجراءات ترامب للترحيل

* الأيام:

- 50 شهيدا.. تصاعد الغارات على خان يونس وأوامر إخلاء جديدة في غزة

- مجدلاني لـ "الأيام": الرئيس سيعلن اليوم عضو اللجنة الذي سيكون نائبًا له

- الجوع يفتك بسكان القطاع وتحذيرات من موت جماعي وشيك

- استشهاد فتى بالرصاص قرب نابلس والمستوطنون يعتدون في مناطق عدة

- إصابة خطيرة بالرصاص الحي خلال مواجهات في سنجل

- "المركزي" يدعو لحوار لتحقيق وفاق وطني: على "حماس" إنهاء سيطرتها على القطاع

- الاحتلال ينفذ مداهمات للمحال التجارية في طولكرم وسط انتشار مكثف فيها

- السيسي: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

* القدس:

- عشرات الشهداء بينهم أفراد عائلة كاملة معظمهم أطفال بغارات وحشية على المنازل والخيام.. 50 طفلا يموتون جوعاً

- الرئيس يشيد بتصريحات السيسي حول القضية الفلسطينية

- "الأغذية العالمي" يعلن نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في غزة

- الأمم المتحدة: الوضع في غزة وصل إلى نقطة الانهيار

- آلاف المستوطنين يقتحمون كفل حارس

- برلماني أوروبي يدعو لعقوبات على اسرائيل لضمان إدخال المساعدات لغزة

- عشرات آلاف المصلين يتحدون الحصار ويؤدون الجمعة بالأقصى