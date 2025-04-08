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محدث.. مقتل نائب قائد سرية في الحدث الأمني الذي وقع في رفح

الجمعة 25 أبريل 2025 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
محدث.. مقتل نائب قائد سرية في الحدث الأمني الذي وقع في رفح



القدس المحتلة/سما/

أفادت منصات عبرية بتنفيذ كتائب القسام هجوما كبيرا الآن في جنوب قطاع غزة وأن المروحيات تنقل جنودا إسرائيليين إلى المستشفيات.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، عن مقتل جندي "إسرائيلي" خلال معارك في حي تل السلطان في رفح.

ولاحقا أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل نائب قائد سرية في الجيش الإسرائيلي خلال الاشتباكات في قطاع غزة.

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إجلاء 4 جنود وضباط مصابين من قطاع غزة، 3 منهم في حالة خطيرة.

ولاحقا أكدت وسائل الإعلام العبرية،  إصابة 6 جنود "إسرائيليين" جروح أحدهم خطيرة في حدث أمني جنوبي قطاع غزة.

وبينت أن الجنود المستهدفون في جنوب غزة هم من القوة التابعة "لحرس الحدود الإسرائيلي".

وفي رفح جنوب القطاع، أعلنت وسائل إعلام عبرية عن إصابة ضابط "نائب قائد سرية" بجروح خطيرة جراء استهداف بصاروخ مضاد للدروع.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أحد الجنود الجرحى أصيب في حي الشجاعية بمدينة غزة.

ولفتت منصات إسرائيلية غير خاضعة للرقابة إلى أن الحديث يدورعن محاولة لإنقاذ أسرى إسرائيليين فشلت وأسفرت عن إصابة 4 جنود 3 منهم في حالة خطرة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن أنباء من مصادر متعددة وردت حول وقوع هجمات غير عادية في قطاع غزة، وأن أصوات انفجارات قوية تسمع في كافة أرجاء المنطقة.

كما ذكرت القناة الـ12 العبرية: "في الساعات الأخيرة، تدور اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش في قطاع غزة.


وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حدثين أمنيين في قطاع غزة ، مشيرة إلى أن مروحية عسكرية تقوم بإخلاء مصابين من رفح جنوب قطاع غزة إلى مستشفى إيخلوف.

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