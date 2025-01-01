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الحوثيون يسقطون 7 مسيرات أمريكية بقيمة 200 مليون دولار خلال 6 أسابيع

الجمعة 25 أبريل 2025 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يسقطون 7 مسيرات أمريكية بقيمة 200 مليون دولار خلال 6 أسابيع



صنعاء/سما/

أفاد مسؤولون عسكريون أمريكيون بأن الحوثيين في اليمن أسقطوا 7 مسيّرات من طراز "ريبر" تابعة للبنتاغون خلال أقل من 6 أسابيع، مما يشكل أكبر خسارة مالية للبنتاغون في الحملة العسكرية.


وأكد المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة العمليات العسكرية، أن القيمة الإجمالية للطائرات المسيرة التي تم إسقاطها تتجاوز 200 مليون دولار، بينها ثلاث طائرات سقطت خلال الأسبوع الماضي فقط.


وأشاروا إلى تطور قدرات الحوثيين في استهداف الطائرات المسيرة العاملة في الأجواء اليمنية.

وكانت الطائرات المسيرة تقوم بمهام هجومية أو استطلاعية قبل تحطمها، سواء في المياه أو على الأرض. وأوضح مسؤول دفاعي أمريكي أن النيران المعادية هي السبب المرجح لفقدان هذه الطائرات، لكن التحقيقات لا تزال جارية لتأكيد الظروف الدقيقة للحوادث.

يُذكر أن كل طائرة مسيرة من طراز "ريبر"، المصنعة من قبل شركة "جنرال أتوميكس"، تبلغ تكلفتها حوالي 30 مليون دولار، وتعمل عادة على ارتفاعات تزيد عن 12100 متر.

وفي سياق متصل، كثفت الولايات المتحدة غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين منذ 15 مارس الماضي، بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحملة عسكرية موسعة ضد الجماعة.

وهدد ترامب باستخدام "قوة ساحقة" حتى توقف الهجمات الحوثية على السفن في الممرات البحرية الحيوية. وقد نفذت القوات الأمريكية أكثر من 750 غارة جوية منذ بدء هذه الحملة.

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