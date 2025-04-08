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دعما للإبادة.. "إسرائيل" تتسلم 3 مقاتلات أمريكية من طراز “إف 35”

الجمعة 25 أبريل 2025 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعما للإبادة.. "إسرائيل" تتسلم 3 مقاتلات أمريكية من طراز “إف 35”



القدس المحتلة/سما/

 أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تسلمه 3 مقاتلات إضافية من طراز F35 من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، ليرتفع عدد الطائرات التي تمتلكها تل أبيب من هذا الطراز إلى 45.

جاء ذلك بمنشور لمتحدث الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس”، قال فيه: “هبطت أمس ثلاث طائرات حربية جديدة من طراز F35 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن في قاعدة نفاتيم الجوية، وستنضم إلى صفوف سلاح الجو وإلى السرب 140”.

ويأتي إعلان تل أبيب عن تسلمها المقاتلات الثلاث، بينما ترتكب منذ 19 شهرا إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وبدعم أمريكي مطلق.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذا الطراز من الطائرات، وحصلت عليها بموجب صفقة مبيعات عسكرية أجنبية مع الحكومة الأمريكية، وقعتها في عام 2010.

وفي السياق، أوضح أدرعي أنه منذ بداية الإبادة الجماعية بقطاع غزة “تعمل طائرات F35 بوتيرة عملياتية غير مسبوقة، وتشارك في المهام الدفاعية والهجومية على الجبهات المختلفة”.

واعتبر أن انضمام المقاتلات الجديدة “يعزز استمرارية العمل (في إشارة للمضي بالإبادة) من حيث توسيع قدرات سلاح الجو في التعامل مع التهديدات المتنوعة بدقة وبسرعة وبالعمق”، على حد قوله.

ومن جهتها، ذكرت هيئة البث العبرية، أن استلام تل أبيب المقاتلات الإضافية “يرفع عدد الطائرات من هذا الطراز بإسرائيل إلى 45”.

وقالت: “كانت إسرائيل أول دولة في العالم تختار طائرة اف 35 كجزء من صفقة مبيعات عسكرية أجنبية مع الحكومة الأمريكية، عندما وقعت اتفاقا في أكتوبر/ تشرين الأول 2010”.

وأضافت أن إجمالي اتفاقيات الشراء الموقعة منذ ذلك الحين، بلغ 75 طائرة من طراز F35.

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