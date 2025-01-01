آلاف المستعمرين بحماية جيش الاحتلال يقتحمون كفل حارس شمال سلفيت

كفل حارس /سما/

اقتحم آلاف المستعمرين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم بلدة كفل حارس شمال سلفيت.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ومنعت المواطنين من التنقل، تمهيدا لاقتحام المستعمرين، قبل أن يقتحم المستعمرين البلدة بأعداد كبيرة لأداء "صلوات تلمودية" في المقامات الإسلامية.

وأشارت المصادر إلى أن المستعمرين جابوا شوارع البلدة بشكل استفزازي، وعلّقوا شعارات عنصرية على جدران المنازل والممتلكات.

يشار إلى أن البلدة تتعرض لاقتحامات متواصلة من المستعمرين الذين يدنسون المقامات الإسلامية الموجودة فيها.