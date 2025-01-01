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الاحتلال يعتقل والد وشقيق الأسير المحرر سلطان خلوف من برقين للضغط عليه "لتسليم نفسه"

الجمعة 25 أبريل 2025 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل والد وشقيق الأسير المحرر سلطان خلوف من برقين للضغط عليه "لتسليم نفسه"



جنين/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مواطنين من عائلة الأسير المحرر سلطان خلوف من بلدة برقين غرب جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل الأسير المحرر خلوف، واعتقلت والده وشقيقه أمير للضغط عليه لتسليم نفسه بحجة أنه مطلوب للاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت زوجته نبيلة خلوف قبل أسبوعين، ثم أفرجت عنها في اليوم التالي.

ويقتحم الاحتلال منزل عائلة خلوف وديوان آل خلوف في برقين منذ قرابة شهر للبحث عنه، ويعتقل أفراد من عائلته للضغط عليه لتسليم نفسه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عادل عباهرة من بلدة اليامون، بعد مداهمة منزله وتفتشيه وتحطيم مقتنياته، كما فتش الاحتلال مركبته بشكل دقيق قبل اعتقاله.

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