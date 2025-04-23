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الهلال الأحمر الفلسطيني ينظم وقفات تضامنية موحدة للمطالبة بتحقيق دولي في جريمة استهداف مسعفيه في رفح

الأربعاء 23 أبريل 2025 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر الفلسطيني ينظم وقفات تضامنية موحدة للمطالبة بتحقيق دولي في جريمة استهداف مسعفيه في رفح



رفح/سما/

في مشهد وطني موحد امتد من الوطن إلى الشتات، نظّمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية في كافة فروعها، استجابةً لدعوة من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جريمة استهداف طواقمها الطبية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد ثمانية من المسعفين أثناء أداء واجبهم الإنساني.

وطالبت الجمعية خلال الوقفات بالكشف عن مصير أربعة من أفراد طواقمها المعتقلين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم المسعف أسعد النصاصرة، الذي تعرض للاختفاء القسري منذ الهجوم ذاته.

وشددت الجمعية في رسالتها على أن حماية المسعفين ومقدمي الخدمات الصحية هي مسؤولية قانونية وأخلاقية، محذّرة من استمرار انتهاك القانون الدولي الإنساني من خلال استهداف العاملين في القطاع الطبي. 

وأكدت أن هذه الجرائم لن تُنسى، وستواصل الجمعية العمل من أجل تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها.

تأتي هذه الوقفات في وقت يتصاعد فيه القلق الدولي إزاء تصاعد الانتهاكات ضد الطواقم الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وتؤكد الجمعية التزامها بمبادئها الإنسانية رغم كل التحديات.

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