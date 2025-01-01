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حكومة غزة تحذر من شائعات “هجرة جماعية” للفلسطينيين من القطاع

الإثنين 21 أبريل 2025 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة غزة تحذر من شائعات “هجرة جماعية” للفلسطينيين من القطاع



غزة/سما/

حذر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الاثنين، من تداول ما وصفه بـ”شائعات مضللة” تتعلق بترتيبات مزعومة لهجرة جماعية من القطاع، في حملة تقف خلفها إسرائيل بهدف “ضرب الوعي الوطني وزعزعة صمود الفلسطينيين”.

وقال المكتب في بيان “نتابع ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات ومعلومات مُضللة تتعلق بترتيبات مزعومة للهجرة الجماعية من قطاع غزة، حيث يتولى ذلك شخصيات جدلية بالتعاون مع جهات خارجية، وتروج لسفر العائلات الفلسطينية عبر مطار رامون إلى دول مختلفة حول العالم”.

وأضاف: “نؤكد بشكل قاطع أن هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة، وهي جزء من حملة خبيثة وممنهجة تهدف إلى زعزعة صمود شعبنا الفلسطيني، والنيل من وعيه الوطني، ودفعه نحو الهجرة القسرية تحت ضغط المعاناة والحرب”.

وشدد على أن “الاحتلال الإسرائيلي هو من يقف خلف هذه المنشورات، وتروج لها حسابات وهمية أو مغرضة أو تعرضت للتضليل أو أشخاص لا يمتلكون معلومات صحيحة، فيستخدمون وثائق مزيفة ونماذج توكيل قانوني لا قيمة لها”.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء يروجون ” لوهم الاحتلال بما يطلق عليه الهجرة الآمنة التي يتكفل بتمويلها، في محاولة لتجميل الوجه القبيح لمخططات التهجير الجماعي، التي فشل الاحتلال في فرضها بالقوة، ويسعى اليوم لتمريرها بأساليب ناعمة مكشوفة”.

وأكد أن بعض الأرقام التي يجري تداولها ضمن تلك الحملات تُستخدم كأدوات تجنيد وتواصل أمني، محذراً “من خطورة الانجرار وراء هذه الدعاية المسمومة”.

وأوضح أن “الحالات القليلة التي غادرت القطاع مؤخراً، معلومة تماماً، وهي من فئة المرضى والجرحى الذين أتموا إجراءات السفر لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر كرم أبو سالم، وليسوا مُهاجرين، وما يُشاع خلاف ذلك هو كذب متعمد وتحريف للوقائع”.

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