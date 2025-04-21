اتصال هاتفي مرتقب بين ترامب ونتنياهو لبحث وقف إطلاق النار في غزة والنووي الإيراني

القدس المحتلة/سما/

يعتزم الرئيس الأميركي،/ دونالد ترامب، إجراء مكالمة هاتفية، اليوم الإثنين، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لبحث تطورات ملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومفاوضات تبادل الأسرى، وكذلك مفاوضات الملف النووي الإيراني.

جاء ذلك بحسب ما نقل مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي و"واللا" الإسرائيلي، نقلًا عن مصدرين مطلعين على الموضوع. وتأتي المكالمة المرتقبة في ظل تعثّر المفاوضات حول صفقة الأسرى، بعد فشل محاولات الوسطاء للتوصل صيغة مقبولة على الطرفين.

وبحسب التقرير، تسعى الولايات المتحدة إلى القيام بمحاولة جديدة هذا الأسبوع لإحداث اختراق في هذا المسار، في وقت يُرتقب أن يصل رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى واشنطن، غدًا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، علما بأن قطر تلعب دورا مركزيا في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس.

وستكون هذه المكالمة الهاتفية الأولى بين ترامب ونتنياهو منذ اجتماعهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين، وهي القمة التي أعلن خلالها ترامب بدء المفاوضات مع إيران، وأبلغ نتنياهو بشكل واضح بمعارضته تنفيذ أي هجوم على إيران في هذه المرحلة.

وأشار التقرير إلى أن المكالمة المرتقبة تأتي بعد يومين من انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي في العاصمة الإيطالية روما. فيما امتنع البيت الأبيض ومكتب نتنياهو عن التعليق على الاتصال المرتقب.