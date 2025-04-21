  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اتصال هاتفي مرتقب بين ترامب ونتنياهو لبحث وقف إطلاق النار في غزة والنووي الإيراني

الإثنين 21 أبريل 2025 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصال هاتفي مرتقب بين ترامب ونتنياهو لبحث وقف إطلاق النار في غزة والنووي الإيراني



القدس المحتلة/سما/

يعتزم الرئيس الأميركي،/ دونالد ترامب، إجراء مكالمة هاتفية، اليوم الإثنين، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لبحث تطورات ملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومفاوضات تبادل الأسرى، وكذلك مفاوضات الملف النووي الإيراني.

جاء ذلك بحسب ما نقل مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي و"واللا" الإسرائيلي، نقلًا عن مصدرين مطلعين على الموضوع. وتأتي المكالمة المرتقبة في ظل تعثّر المفاوضات حول صفقة الأسرى، بعد فشل محاولات الوسطاء للتوصل صيغة مقبولة على الطرفين.

وبحسب التقرير، تسعى الولايات المتحدة إلى القيام بمحاولة جديدة هذا الأسبوع لإحداث اختراق في هذا المسار، في وقت يُرتقب أن يصل رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى واشنطن، غدًا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، علما بأن قطر تلعب دورا مركزيا في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس.

وستكون هذه المكالمة الهاتفية الأولى بين ترامب ونتنياهو منذ اجتماعهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين، وهي القمة التي أعلن خلالها ترامب بدء المفاوضات مع إيران، وأبلغ نتنياهو بشكل واضح بمعارضته تنفيذ أي هجوم على إيران في هذه المرحلة.

وأشار التقرير إلى أن المكالمة المرتقبة تأتي بعد يومين من انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي في العاصمة الإيطالية روما. فيما امتنع البيت الأبيض ومكتب نتنياهو عن التعليق على الاتصال المرتقب.

الأكثر قراءة اليوم

ساعر: غزة أفضل من الرقة والموصل.. و”الإخوان” خطر على بريطانيا

الجيش الإسرائيلي يوقف تدريباته في كل وحداته بعد سلسلة “حوادث خطيرة”

"ولّعت ولّعت".. شاهد لحظة استهداف "القسام" لدبابة إسرائيلية شرقي مدينة غزة

الأزمة تشتعل في إسرائيل.. رئيس “الشاباك” يرد بقوة على قرار إقالته بإدانة لنتنياهو ويكشف المستور في رسالة من 8 صفحات

"إسرائيل" تلغي تأشيرات الدخول لنواب ومسؤولين فرنسيين

الرياض تستضيف اجتماع وزاري سعودي مصري لبحث التطورات الإقليمية

الفاتيكان: وفاة البابا فرنسيس

الأخبار الرئيسية

20250421043612

سفير أميركا لدى "إسرائيل" للصحة العالمية: الضغط يجب أن يُمارس على حماس..

20250421053402

نتنياهو: تصريحات رئيس الشاباك "كاذبة وتؤكد فشله في 7 أكتوبر"

القسام توقع قوة للاحتلال بين قتيل وجريح شرق مدينة غزة..

photo_2025-04-21_15-25-01

المقلوبة أساسها بيت حانون.. تفاعل واسع مع "كمين القسام" (شاهد)

Yair-Lapid-730x438

المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو خطر على أمن البلاد ويجب أن يرحل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية