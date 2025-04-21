24 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم، باستشهاد 24 مواطنا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين.

وفي التفاصيل، استشهد 9 مواطنين في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس وغزة في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال قصف منزلا لعائلة بركة بمنطقة الزنة في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة آخرين.

كما استشهد 4 مواطنين، في قصف طيران الاحتلال عددا من الخيام بجانب نادي الجزيرة وسط مدينة غزة.

واستشهد مواطن في قصف لطيران الاحتلال على شارع صلاح الدين مقابل مسجد العودة في دير البلح، وسط القطاع.

وفي وقت سابق، استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عدد آخر، اليوم الإثنين، إثر قصف الاحتلال مناطق في خان يونس.

وقال مصادر محلية، إن الشقيقين صالح ومصعب محمد الشاعر، استُشهدا جراء قصف إسرائيلي استهدف عربة يجرها حيوان في منطقة حي المنارة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استُشهدت مواطنة وأصيب 5 آخرون بانفجار مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد 8 مواطنين وأصيب العشرات، اليوم الإثنين، إثر قصف الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن وزوجته في قصف خيمة بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة بركة بمنطقة الزنة في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد المواطن نائل حلمي النخالة متأثرًا بإصابته قبل أيام في استهداف الاحتلال لبسطة خضار بدير البلح وسط قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال عددا من المنازل شرق التفاح شرق مدينة غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف شرق الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال بشكل مكثف وطائرات مسيرة " كواد كابتر " النار شرق حي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة.