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الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة بينهم أطفال

الإثنين 21 أبريل 2025 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة بينهم أطفال



الضفة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الاثنين، 20 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات نابلس، رام الله، سلفيت، بيت لحم، والقدس.

إلى جانب ذلك، يواصل الاحتلال عدوانه على محافظتي جنين وطولكرم منذ أكثر من شهرين، يرافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة، حيث وصلت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح أكثر من 600، أما في طولكرم ومخيميها فقد بلغت أكثر من 250 حالة، يشمل ذلك من تم اعتقالهم والإفراج عنهم لاحقاً.

يُشار إلى أن الاحتلال انتهج جملة من السياسات في مختلف المناطق التي يقتحمها، وأبرز هذه السياسات التحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، بعد إجبار أصحابها على الخروج منها، والنزوح إلى مناطق أخرى، هذا عدا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية.

ومن الجدير ذكره أنّ حملات الاعتقال وما يرافقها من عمليات تحقيق ميداني، وما يشنّه الاحتلال على أبناء شعبنا، تأتي كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، حيث شكّلت وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.

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