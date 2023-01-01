رام الله / سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الإثنين، خبر استشهاد أكثر من 30 مواطنا معظمهم من الأطفال في القطاع، وشهيد من بيت لحم في سجون الاحتلال وشهيد في جنين.

كما أبرزت خبر تدمير 70% من المعدات الطبية في المستشفيات، و650 ألف طفل مهددون بالإصابة بشلل الأطفال و60 ألفا مهددون بسوء التغذية، وخبر ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 51.201 شهيدا و116.869 جريحا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- 30 شهيدا معظمهم من الأطفال.. تدمير 70% من المعدات الطبية في المستشفيات والصحة العالمية تطالب بإدخال معدات فائقة الأهمية

-التكايا ستتوقف خلال أسبوع.. 650 ألف طفل مهددون بالإصابة بشلل الأطفال و60 ألفا مهددون بسوء التغذية

-استشهاد الأسير الجريح ناصر ردايدة في سجون الاحتلال

-شهيد في جنين وجريحان في نابلس.. تواصل العدوان على مخيمات جنين وطولكرم

"الحياة الجديدة":

- 19 شهرا من العدوان الحربي الإسرائيلي.. 51.201 شهيدا و116.869 جريحا

-استشهاد سليمان مناصرة في جنين وناصر ردايدة في سجون الاحتلال من بيت لحم.. الاحتلال يصيب طفلا بجروح خطيرة بنابلس ومستعمروه يصعدون اعتداءاتهم في القدس وأم صفا

-الرئيس يتسلم دعوة من نظيره العراقي للمشاركة في القمة العربية الشهر المقبل

-الاحتلال يصعد من اعتداءاته على جنوب لبنان.. استشهاد ضابط وعسكريين جراء انفجار ذخائر داخل آلية عسكرية

"الأيام":

-31 شهيداً.. تصاعد عمليات النسف في رفح والأزمة الإنسانية تزداد تفاقما

- أكثر من 60 ألف طفل مهددون جراء سياسة التجويع

- شهيد من قباطية واصابات خلال التصدي لعمليات اقتحام والمستعمرون يواصلون اعتداءاتهم

- استشهاد أسير جريح في مستشفى اسرائيلي

- العدوان يتصاعد على جنين وطولكرم ومخيماتهما وسط دوي انفجارات وإطلاق كثيف للرصاص