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اوكسفام : الوضع في غزة هو الاسوأ منذ بداية الحرب ونعمل في بيئة غير آمنة

الإثنين 21 أبريل 2025 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اوكسفام : الوضع في غزة هو الاسوأ منذ بداية الحرب ونعمل في بيئة غير آمنة



غزة /سما/

قالت منسقة الشؤون الإنسانية بأوكسفام في غزة كليمونس لاجواردات، إن الوضع الإنساني في القطاع مأساوي وهو الأسوأ منذ بداية الحرب الإسرائيلية.
وأضافت منسقة الشؤون الإنسانية بأوكسفام في غزة لـ"القاهرة الإخبارية": "نحن نعمل على تلبية الحاجات الإنسانية وتقديم المواد الغذائية للفلسطينيين في القطاع، كما نعمل بالشراكة مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم للفلسطينيين".
وتابعت منسقة الشؤون الإنسانية بأوكسفام في غزة: "نواجه صعوبات كبيرة في توفير مصادر المياه اللازمة للفلسطينيين جراء الغارات المستمرة، فنحن نعمل في بيئة غير آمنة بالقطاع جراء العدوان الإسرائيلي والتدمير المستمر للبنية التحتية".

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