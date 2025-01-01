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المجلس المركزي يستخدث منصب نائب الرئيس ..

الإثنين 21 أبريل 2025 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس المركزي يستخدث منصب نائب الرئيس ..



رام الله/سما/

أصدر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، وثيقة رسمية تتضمن أبرز القضايا السياسية والتنظيمية المطروحة على جدول أعمال المجلس.

سيناقش المجلس في الجانب السياسي ما تتعرض له الساحة الفلسطينية من حرب إبادة جماعية إسرائيلية تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والقدس، والضفة الغربية، بما يشمل إبادة قطاع غزة، والتهجير، والحصار، والقصف، والتجويع، إلى جانب الاستيطان ومصادرة الأراضي. كما سيتناول المجلس في هذا السياق قرارات القمة العربية، وقرارات القمة العربية الإسلامية، بالإضافة إلى قرارات الشرعية الدولية. وفي الشأن الداخلي، سيبحث المجلس سبل استعادة الوحدة الوطنية وتعزيزها في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب بحث تعزيز العلاقات الوطنية ضمن الإطار ذاته.

كما سيبحث المجلس استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب تناول ما يستجد من أعمال خلال الجلسة.

وقد صدرت الوثيقة الرسمية موقعة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، بتاريخ 9 نيسان 2025.

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