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برنامج الأغذية العالمي: عائلات غزة لا تعرف من أين تأتي وجبتها التالية

الإثنين 21 أبريل 2025 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج الأغذية العالمي: عائلات غزة لا تعرف من أين تأتي وجبتها التالية



القدس المحتلة/سما/

 قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم، إن "العائلات في قطاع غزة لا تعرف من أين ستأتي وجبتها التالية"، في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ نحو 7 أسابيع.

وحث البرنامج الأممي، في منشور عبر حسابه في منصة "إكس"، جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني، والسماح بدخول المساعدات لغزة فورا، وسط تواصل الحصار والإبادة الإسرائيلية.

وأرفق برنامج الأغذية العالمي منشوره بمقطع مصور يظهر لافتة كتب عليها: "المخبز مغلق حتى إشعار آخر"، وأخرى تقول: "غزة بحاجة إلى الغذاء".

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

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